Urban Gardening Gemüseanbau auf dem Friedhof

Wenn in Bayern von Tomaten als Grabbepflanzung die Rede ist, drängt sich der Eindruck auf, dann gehe das Abendland unter. So geschehen 2016. Am Ende wurde es der Frau aus Neuburg an der Donau doch erlaubt, das Gemüse auf dem Grab ihrer Großeltern zu pflanzen. In Berlin ist man beim Thema Gottesacker offenbar gelassener. Der Evangelische Friedhofsverband Berlin Mitte jedenfalls hat eine seiner Begräbnisstätten für den Gemüseanbau geöffnet - auch weil die Flächen sonst brachliegen.

Von: Sven Kästner, Landwirtschaft und Umwelt