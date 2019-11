Kaputte Gelenke Das "neue"Knie

Stahl und Polyethylen treten also miteinander in Kontakt. Das ist die gleiche Kombination, wie sie auch im künstlichen Schultergelenk, im Sprunggelenk oder an der Hüfte verwendet wird.

"Das hat sich über Jahrzehnte bewährt. Heute ist die Prothesen-Technik nicht mehr das Problem. Wenn sich die Prothese lockert, liegt das nicht am künstlichen Gelenk, sondern am Körper des Menschen. Die künstlichen Gelenke werden auf den Knochen aufgesetzt oder einzementiert. Der Knochen ist aber durchblutet, er lebt. Wenn nun zu viele Stressfaktoren auf den Knochen wirken, dann bildet er sich zurück und es kommt zur Lockerung des künstlichen Gelenks, weil das Metall in der gleichen Größe bleibt. Zusätzlich kann es durch Abrieb der Implantatteile zu Lockerungen im Knochen kommen. Deshalb rechnet man heute mit einer ‚Lebensdauer' für das künstliche Gelenk von etwa 15 Jahren. Entscheidend ist aber auch die individuelle Beanspruchung der Prothese durch den Patienten. Eine realistische Aufklärung sollte daher bei der Entscheidung zu einer Prothesenversorgung eines Gelenkes durch den Arzt erfolgen." Prof. Imhoff

Neue Prothesen für das Kniescheibengelenk

Erkrankungen des Patellofemoralgelenks sind bei Erwachsenen häufig Ursache für Knieschmerzen. Bei Teenagern und jungen Leuten treten diese Erkrankungen als unspezifische vordere Knieschmerzen auf, für die zahlreiche Ursachen möglich sind und die lästige Mobilitätseinschränkungen verursachen können. Die genaue Inzidenz (neu aufgetretene Krankheitsfälle) ist unbekannt. Mit fortschreitendem Alter und weiteren Schäden an den Gelenkflächen entwickelt sich jedoch eine ausgeprägte Osteoarthritis (Entzündung des Gelenks) des Patellofemoralgelenks, die anderen Anteile des Kniegelenkes sind meist nicht betroffen. Dieser Zustand ist in der Regel symptomatisch für moderate Schmerzpegel und eingeschränkte Mobilität sowie insbesondere für Einschränkungen der Kniefunktion. Aus diesem Grund wurde eine anatomische Miniprothese (HemiCAP Kahuna) entwickelt, die als sogenanntes Inlay minimalinvasiv in das Gleitlager eingesetzt wird und dadurch ein postoperatives schmerzhaftes Überdrucksyndrom vermeidet. Sie gilt derzeit als "Mittel der Wahl" zur Behandlung der Früharthrose.

Neue Puffer für das Knie: Künstliche Menisken

"Auch hier hat sich in den Letzen Jahren einiges in der Forschung getan. Die Transplantation eines Spender-Meniskus kann man inzwischen arthroskopisch, also mit einem speziellen Endoskop, assistiert durchführen. Durch den wiedergewonnenen Puffer wird der Knorpel geschützt und die Funktion des Kniegelenkes wiederhergestellt. Die Verfügbarkeit dieser Spender Menisken ist in Deutschland jedoch eingeschränkt. Zudem werden die hohen Kosten für das Produkt und die Operation nicht standardmäßig von den Krankenkassen getragen. Deshalb versucht man zum Teil, mit künstlichen Menisken diese Lücke zu schließen. Das sind Collagen-Gerüste, die vom Körper so angenommen werden müssen, dass er seine eigenen Zellen in das Gerüst hineinwachsen lässt. Damit baut sich der Körper wieder einen Meniskus. Die Ergebnisse sind jedoch noch nicht hundertprozentig erfolgversprechend, weil wir kein Produkt haben, dass in jedem Fall gut funktioniert." Prof. Imhoff

Wie erfolgreich sind künstliche Menisken?

Die Literatur zeigt, dass die Meniskustransplantation in den ersten Jahren bei etwa 85 Prozent der Fälle zu einem guten oder hervorragenden Ergebnis mit deutlicher Verbesserung der Schmerzbelastung und Funktion führt. Schlechtere Ergebnisse hängen in der Regel mit einer nichtkorrigierten Achsfehlstellung des Beins oder einem nichtstabilen Knie zusammen. Selbst in Langzeitstudien sind gute Ergebnisse vor allem bezüglich der Schmerzsituation dokumentiert. Hier werden Überlebensraten von 70 bis 74 Prozent beschrieben.