Kaputte Gelenke Knorpeltransplantation - drei Methoden

"Knorpelzellen kann man heute züchten. Die Technik der Knorpelzelltransplantation ist noch nicht sehr alt und unterliegt dennoch einem stetigen Wandel. Wir führen dieses Verfahren seit 1996 durch und haben bislang gute Ergebnisse erzielt. Dabei werden dem Patienten in einem ersten OP Schritt arthroskopisch aus dem Gelenkrand, wo man den Knorpel nicht so benötigt, Zellen entnommen. Diese werden dann in einem Labor gezüchtet und vermehrt. Nach ungefähr drei Wochen hat man ein paar Millionen Zellen, welche dann wieder in das Gelenk eingepflanzt werden. Dies erfolgt in einer weiteren Operation. Die Zellen werden entweder in Form einer Matrix oder in flüssiger Gel- Form implantiert. Das heißt, es ist eine zweite Operation nötig. Und das ist auch der Nachteil. Man muss das Gelenk nochmals öffnen, wenn man die neuen Knorpelzellen in die Defektzone einfüllt. Vorteil ist, dass man auch größere Defekte mit 'eigenem' Knorpel ersetzen kann."