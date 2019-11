Kaputte Gelenke Eigeninitiative: Muskeln und Medikamente

"Die Hauptproblematik bei der Rehabilitation liegt darin, dass man sich schonen will und deshalb das Gelenk falsch belastet. Dann wundert man sich, dass es später am anderen Ende des Gelenks weh tut, an dem sich ursprünglich gar keine Verletzung befand. Deshalb brauchen Patienten eine Krankengymnastik, die sie führt und ihnen hilft. Damit meine ich nicht die Krankengymnastik, zu der man zwei Mal in der Woche für 20 Minuten geht, und damit ist es getan."