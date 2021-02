Geh Deinen Weg Wer hat Sie als Mentorin oder Mentor unterstützt?

Viele Entscheidungen im Leben sind gar nicht so leicht zu treffen. Da ist es hilfreich, wenn man jemanden an der Seite hat, der einen unterstützt und seinen Erfahrungsschatz mit einem teilt: Mentorinnen und Mentoren gibt es in ganz verschiedenen Bereichen – von der Lese-Partenschaft, bis zum Mentoring-Programm an der Universität oder im Betrieb. Sie können einen wichtigen und positiven Einfluss auf das eigene Leben nehmen und uns auf die richtige Spur setzen.