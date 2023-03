Passt so! Geben Sie Trinkgeld?

Wem geben Sie Trinkgeld – und wie viel? Das will heute das Tagesgespräch von den Anruferinnen und Anrufern wissen. Wie steht es derzeit grundsätzlich um die Bereitschaft, anderen Menschen ein Trinkgeld zu bezahlen, weil man mit einer Dienstleistung sehr zufrieden war? In Zeiten hoher Inflation und steigender Preise schauen viele mehr aufs Geld als früher. Bleiben Gäste und Kunden trotzdem großzügig?

Wie viel Trinkgeld gibt's hier und anderswo?

Wie viel Trinkgeld geben zufriedene Gäste und Kunden in der Regel her? Es heißt, im Wirtshaus sind zehn Prozent zusätzlich zum Rechnungsbetrag üblich – halten Sie es auch so? Oder runden Sie einfach zum nächsten Betrag auf? In den USA gelten 15 bis 20 Prozent als normal. In Japan dagegen ist Trinkgeld absolut unüblich. Was denken Sie darüber?