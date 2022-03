Ganz Bayern ein Hotspot Sollen strengere Corona-Maßnahmen bleiben?

Heute beraten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern, wie es ab dem 2. April mit den Corona-Regeln in Deutschland weitergehen soll. So könnte die Maskenpflicht in vielen Innenräumen, sowie die Regelungen zu 2G und 3G endgültig auslaufen.

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD-alpha fragt: Sollen weiter strengere Corona-Maßnahmen in Bayern bestehen? Wie stehen Sie zur Forderung, dass ganz Bayern zum Hotspot erklärt wird? Freuen Sie sich darauf, dass die Maskenpflicht in Innenräumen aufgehoben wird oder sind sie skeptisch? Was wünschen Sie sich von der Politik in Hinblick auf die Regelungen?