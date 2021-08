Bayern 2 präsentiert Gankino Circus Tour 2021

Eines der Kennzeichen von Gankino Circus ist ihre Fähigkeit, das Provinzielle mit dem Weltläufigen auf äußerst charmante Art zu Verbinden. Geschichten aus ihrem Heimatdorf Dietenhofen werden beispielsweise oft kombiniert mit einer wilden musikalischen Mischung zwischen Folk, Jazz und Rock'n‘Roll. Ihre Bühnenshow ist eine sehr unterhaltsame Mischung aus Comedy, Kabarett und virtuosem Musikantentum. Auch der Bandname spiegelt das weite Spektrum der vier Franken wider – die erste Hälfte ist dem „Gankino Horo“ entlehnt, einem wilden bulgarischen Tanz im 11/16-Takt und die zweite Hälfte spielt auf ihre Vorliebe für zirzensische Bühneneinlagen an, etwa wenn der Schlagzeuger während eines Solos gleichzeitig einen Striptease vorführt.

Das neue Programm von Gankino Circus „Bei den Finnen“ kommt eher als eine Mischung aus Musikkabarett und Roadmovie daher, mit Ralf Wieland als Gitarrist und Reiseleiter, Saxophonist und Klarinettist Simon Schorndanner als begehrter Junggeselle, Maximilian Eder als Akkordeon-Spieler und Finnenflüsterer und Trommler Johannes Sens als Experte für finnisch-bajuwarische Verbrüderungsrituale der vorwiegend magisch-alkoholischen Art. Dabei lernt man Finnland von vielen bisher eher unbekannten Seiten kennen: von bisher völlig unbekannten Sportarten wie dem „Axt und Grashalm“-Weitwurf oder dem Frauen-Weittragen wird berichtet, man erfährt, wieso Finnen so selten ihre Hemden wechseln und was wirklich hinter der finnischen Wortkargheit und Gelassenheit steckt. Was das alles dann noch mit diversen Waschschüsseln und einer Filterkaffeemaschine zu tun hat, die auf der Bühne herumstehen, müssen sie allerdings selbst herausfinden.