Bayern 2 präsentiert Ganes

Obwohl sie alle aus einem kleinen Dorf in Südtirol stammen, haben sie sich erst in der Band von Hubert von Goisern zusammengefunden, die beiden Schwester Elisabeth und Marlene Schuen und ihre Cousine Maria Moling. 2007 tourte von Goisern per Schiff die Donau und den Rhein entlang und ermunterte die drei Musikerinnen, während der Konzerte auch mal eigene Songs in ihrer Sprache zu präsentieren. Dir drei sprechen Ladinisch ein Aus diesen sporadischen Auftritten wurde eine feste Band, die ab 2010 dann die alpenländische Heimatsound-Szene aufmischte.