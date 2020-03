"Turbinen" des Verdauungsapparates Galle, Leber, Bauchspeicheldrüse

Sie bewirken und regulieren durch ihre Enzyme gemeinsam die chemische Verdauung. Gallenblase, Leber und Bauchspeicheldrüse liegen geschützt im Oberbauch.

"Sie bilden ein Organ-Paket, das über den Zwölffingerdarm als Teil des Dünndarms, miteinander verbunden ist." Prof. Julia Mayerle

Die Leber – das innere Organ des Menschen mit dem größten Gewicht

1,4 bis 1,6 Kilogramm wiegt die Leber des Menschen. In diesem Organ werden über biochemische Reaktionen Nahrungsbausteine verstoffwechselt und Energie gewonnen – so wird beispielsweise Glukose zu Speicherzucker umgebaut. Die Leber setzt ihn bei Bedarf frei, um den Blutzuckerspiegel auszugleichen. Des Weiteren werden Aminosäuren in der Leber zu Eiweißen umgebaut. Und: In der Leber wird in Gallengängen die Galle produziert die zur Emulgierung von Nahrungsmitteln im Dünndarm benötigt wird.

"An der Leber hängt am Unterrand die Gallenblase als Reservoir, in dem die Galle gespeichert wird. Es gibt einen kleinen Gang, der von der Leber zu dieser Blase führt, den nennen wir Ductus cysticus. Außerdem gibt es einen etwas größeren Gang, den Hauptgallengang oder Ductus hepato-choledochus. Über ihn fließt die Galle in den Zwölffingerdarm." Prof. Julia Mayerle

Die Galle – Grundlage der Fettverdauung

Immer, wenn Nahrung aufgenommen wird, gibt die Gallenblase ihr Sekret in den Zwölffingerdarm ab. Denn: Ohne Gallenflüssigkeit (und Pankreassaft) keine Fettverdauung. Sie emulgiert den Speisebrei im Darm.

Die Bauchspeicheldrüse (Pankreas) – Produzent von Verdauungsenzymen

An derselben Stelle, an der der Hauptgallengang in den Zwölffingerdarm mündet, mündet auch ein Gang ein, der von der Bauchspeicheldrüse kommt.

"Dies ist der sog. Ausführungsgang der Bauchspeicheldrüse – wir nennen ihn ductus wirsungianus. Über diesen Gang werden pro Tag 1,5 Liter eines Sekrets transportiert, das die Bauchspeicheldrüse produziert und das ebenfalls unentbehrlich für die Verdauung ist. Das ist ein sehr, sehr fein abgestimmtes System, das letztendlich über Hormone gesteuert wird." Prof. Julia Mayerle

Rezeptoren im Magen und in der Dünndarmschleimhaut geben dem Gehirn Signale, woraufhin Gallenflüssigkeit und Bauchspeicheldrüsensekret abgesondert werden.

"Auch für mich sind das große Mengen an Sekret die da produziert werden. Wenn man weiß, dass Pankreas und Galle 2,5 Liter Flüssigkeit am Tag bereitstellen müssen, dann kann man sich vorstellen, wieviel Flüssigkeit der Mensch am Tag zu sich nehmen muss." Prof. Julia Mayerle

Das Bauchspeicheldrüsensekret ist das eiweißreichste Sekret, das der Körper produziert. Es enthält Verdauungsenzyme, die der weiteren Zersetzung des Speisebreis dienen.

"Diese Enzyme sind aber zuerst einmal inaktiv, sonst würde sich das Organ selbst verdauen. Und erst wenn dieses Sekret in den Zwölffingerdarm gelangt, wird es dort aktiviert." Prof. Julia Mayerle

Über die Enzyme Amylase und Lipase werden im Zwölffingerdarm Zucker, Fett und Eiweiße aufgespalten. Je besser dies funktioniert, desto leichter kann der Körper diese lebenswichtigen Stoffe aufnehmen.