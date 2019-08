Bayern 2 präsentiert Fünf Seen Filmfestival vom 4. bis 12. September 2019

Das 13. Fünf Seen Filmfestival ist das Festival für den mitteleuropäischen Film in Deutschland in den Bereichen Kurz-, Dokumentar- und Spielfilm. Auf den insgesamt 14 Leinwänden werden mehr als 140 Filme teilweise in Erstaufführung und in Anwesenheit der Filmschaffenden gezeigt. Mit dabei ist dieses Jahr u.a. Barbara Auer, Caroline Link und Tom Tykwer. Barbara Auer erhält den Hannelore-Elsner-Preis für bedeutende Schauspielkunst. Bayern 2 ist mit an Board und moderiert die Dampferfahrt mit der anschließenden Preisverleihung.