Psychische Gesundheit Fünf Tipps für Ihre mentale Gesundheit

Mentale Gesundheit geht uns alle an. Und trotzdem fällt sie immer noch viel zu oft unter den Tisch. Weil psychische Erkrankungen ein Tabu sind. Weil die Hemmschwelle, zur Psychologin zu gehen, bei vielen Menschen viel höher ist als zum Hausarzt zu gehen. Und weil psychische Erkrankungen sich oft leise ins Leben schleichen: Viele Betroffene merken erst spät, dass ihre Psyche leidet. Die Folge: In den letzten Jahren nimmt die Zahl der Krankschreibungen wegen psychischer Leiden immer weiter zu. Ein aktueller Report der Krankenkasse DAK-Gesundheit zeigt: Die Anzahl der psychisch bedingten Fehltage ist von 2000 bis 2019 um 137 Prozent gestiegen. Die Coronakrise könnte diese Tendenz noch verstärken. Vorbeugung ist daher angesagt. Mit diesen fünf Tipps können Sie Ihrer mentalen Gesundheit etwas Gutes tun:

1. Kommen Sie in Bewegung

Der moderne Mensch ist ein Bewegungsmuffel. Laut einer Studie der Harvard School of Public Health sterben jedes Jahr 5,3 Millionen Menschen weltweit an den Folgen des Bewegungsmangels - ungefähr genauso viele sterben an den Folgen des Rauchens. Die WHO empfiehlt, sich zweieinhalb Stunden pro Woche moderat zu bewegen, um das Risiko von Herz-Kreislauferkrankungen zu senken.

Aber auch die mentale Gesundheit profitiert ungemein von Bewegung: Beim Sport werden die Botenstoffe Serotonin und Dopamin ausgeschüttet. Diese "Glückshormone" helfen, Anspannung und Stress abzubauen und die Stimmung zu heben. Ärzte und Therapeuten empfehlen sportliche Bewegung deshalb als therapiestützende Maßnahme bei psychischen Erkrankungen. Ob Yoga, Fußball oder Reiten: Wichtig ist, seine persönliche Lieblingssportart zu finden, die Spaß macht - damit der innere Schweinehund gar keine Chance hat, die Motivation kaputt zu machen. Hören Sie hier, wie sich andere Menschen zum Sporteln motivieren.

2. Suchen Sie sich einen Ort der Ruhe

Unser Umfeld beeinflusst unsere mentale Gesundheit. Im Englischen gibt es dafür den Begriff des “happy place”. Ein Ort, an dem wir glücklich sind und uns erholen können - praktisch eine Energietankstelle für die Seele. Dieser Ort kann für jeden etwas anderes sein: Für den einen ist es das Sofa, für den anderen das Lieblingscafé. Aber auch eine Wand in der Wohnung, die mit aufgehängten Fotos schöne Erinnerungen weckt, kann Ihr “happy place” sein.

Falls Sie noch keinen solchen Ort für sich haben, finden Sie ihn vielleicht in der Natur. Die soll uns nämlich besonders glücklich machen. Wissenschaftler*innen der Universität Aarhus in Dänemark haben herausgefunden: Je grüner die Umgebung, desto glücklicher sind wir. Menschen, die umgeben von Wäldern, Wiesen oder Parks aufwachsen, haben ein deutlich geringeres Risiko, psychisch zu erkranken, als diejenigen, die fern von Grünflächen aufwachsen.

Manchmal reicht es sogar, sich gedanklich in die Natur zu begeben. Probieren Sie es aus: Die radioReisen laden Sie ein auf eine Entspannungsreise in den Bayerischen Wald.

3. Finden Sie ein Gute-Nacht-Ritual

Guter Schlaf ist eine wichtige Voraussetzung für psychische Gesundheit. Wem es für längere Zeit schwer fällt, einzuschlafen oder durchzuschlafen, hat ein höheres Risiko, an einer Depression zu erkranken. Andererseits können Schlafstörungen auch die ersten Warnzeichen für eine psychische Erkrankung sein.

Einer der größten Schlafkiller ist das Gedankenkarussell, das bei vielen Menschen anspringt, sobald sie zur Ruhe kommen. Kaum liegt man im Bett, lässt man den Tag Revue passieren oder denkt über anstehende Herausforderungen nach. Das kann daran liegen, dass wir tagsüber vor lauter Stress kaum dazu kommen, diesen Gedanken nachzugehen.

Versuchen Sie, sich schon vor dem Zubettgehen genug Zeit zu nehmen, um den Kopf frei zu machen. Schalten Sie Laptops, Fernseher oder Smartphones aus und suchen Sie eine Tätigkeit, die Sie zur Ruhe bringt. Das klappt besonders gut mit Meditation. Mittlerweile konnten Wissenschaftler die positiven Effekte der Meditation sogar schon im Gehirn nachweisen.

4. Tun Sie etwas, das Ihnen Spaß macht

Wann waren Sie das letzte Mal im Flow? Dieser Begriff bezeichnet das Gefühl völliger Selbstvergessenheit, während man etwas macht, das einem Freude bereitet. Kinder sind wahre Flow-Meister: Sie können stundenlang spielen und sind dabei völlig im Hier und Jetzt. Von ihrer Umgebung bekommen sie kaum etwas mit.

Wenn Menschen - ob Kinder oder Erwachsene - in den Flow kommen, wird ihr präfrontaler Kortex erstaunlich ruhig. Das hat der Sportpsychologe Oliver Stoll herausgefunden. Dieses Gehirnareal ist normalerweise fürs Grübeln zuständig. Kein Wunder, dass Flow uns so glücklich macht. Am besten kommt man übrigens beim Spielen, Sport machen oder Musizieren in den Flow. Wichtig ist dabei, dass die Tätigkeit den eigenen Fähigkeiten entsprechen muss. Also: Tun Sie etwas, das Ihnen Spaß macht und nicht zu leicht oder zu schwierig ist, dann kommen die Glücksgefühle wie von selbst.

5. Schicken Sie eine Postkarte an einen geliebten Menschen

Wir Menschen sind Gruppentiere. Mit Menschen, die uns wichtig sind, in Kontakt zu bleiben, tut der Seele gut. Freunde und Verwandte geben uns Sicherheit im Leben. Sie steigern unser Wohlbefinden und unser Selbstwertgefühl. Eine groß angelegte Studie aus Kanada mit 25.000 Teilnehmern bestätigt, dass Freundschaften wie Balsam für die Seele wirken. Probanden mit Freunden fühlten sich der Studie zufolge wohler und gesünder als solche, die angaben, keine engen Freundschaften zu haben. Die Studienteilnehmer fühlten sich besonders dann wohl, wenn sie mit ihren Freundinnen und Freunden nicht nur per Chat oder E-Mail in Kontakt bleiben, sondern auch im “echten Leben” miteinander interagieren - ins Kino gehen oder miteinander kochen.

Seit Corona ist das etwas schwieriger geworden - aber selbst in Pandemiezeiten gibt es genug Möglichkeiten, seine Beziehungen zu pflegen. Wie wäre es, mal wieder eine Postkarte oder einen Brief an den besten Freund oder die beste Freundin zu schreiben? Diese persönliche Geste wird nicht nur den Empfänger glücklich machen, sondern auch Sie selbst.

