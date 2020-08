Bayern 2 präsentiert 14. Fünf Seen Filmfestival 2020

Zwei Welt- und zehn Deutschland-Premieren, dazu über 70 Filmgäste - und das alles live. Das 14. Fünf Seen Filmfestival findet dieses Jahr als eines der wenigen Festivals nicht virtuell statt. Für die diesjährige Ausgabe reisen u. a. Nina Hoss, Lars Eidinger und Klaus Doldinger in die Region südwestlich von München.

Mittwoch, 26. August 2020, 19:30 Uhr Eröffnung des 14. Fünf Seen Filmfestivals im Seebad Starnberg Freitag, 28. August 2020, 20:00 Uhr Persischstunden (in Anwesenheit von Lars Eidinger) - Seebad Starnberg / Kino Starnberg Donnerstag, 03. September 2020, 18:30 Uhr Zu Gast: Klaus Doldinger mit Musikeinlage - Kino Starnberg Samstag, 05. September 2020, 20:15 Uhr Verleihung des Hannelore-Elsner-Preises an Nina Hoss, anschließend Screening des Films Schwesterlein - Seebad Starnberg / Kino Starnberg

Dies ist eine Highlight-Auswahl an Terminen des 14. Fünf Seen Filmfestivals. Das komplette Programm sowie den Ticketvorverkauf finden Sie hier.

Es war nicht ganz klar, ob das Fünf Seen Filmfestival auch dieses Jahr wieder stattfinden kann. Ungewissheit lag in der Luft, das Coronoa-Virus stoppte zunächst alle Planungen und erfordert einige gößere Ablaufänderungen. Doch Festivalleiter Matthias Helwig hat sich zur Freude vieler Filmschaffenden entschieden, auch dieses Jahr wieder die Filmfans und Cineasten mit neuen Filmen, Diskussionsrunden und Ehrengästen begeistern zu wollen.

"Trotz aller Herausforderungen sind wir fest entschlossen, dem Publikum, den Filmschaffenden und der Region im Spätsommer mit dem Fünf Seen Filmfestival einen Ort der Begegnung zu schaffen. Festivals und Kinovorstellungen sind soziale Ereignisse. Sie erzeugen Resonanzen zwischen Publikum und Filmschaffenden, aber auch zwischen den Filmen selbst. Eine Online-Version kann bestenfalls eine Ergänzung darstellen, aber kein Festival ersetzen. Deswegen wollen wir das 14. Fünf Seen Filmfestival live ausrichten." Festivalleiter Matthias Helwig

Schauspielerin Nina Hoss

70 Filmgäste aus dem In- und Ausland werden erwartet, darunter die international bekannte Schauspielerin Nina Hoss, die mit dem diesjährigen Hannelore-Elsner-Schauspielpreis geehrt wird, und der Jazzmusiker und Komponist zahlreicher Filmmusiken, Klaus Doldinger.

Der vielfach geehrte Theater- und Filmschauspieler Lars Eidinger wird auch da sein. Eidinger gilt als einer der prägenden und wandlungsfähigen deutschen Theater- und Filmstars. Auf dem Fünf Seen Filmfestival ist er gleich in zwei Filmen zu sehen.

In Persischstunden spielt Eidinger einen NS-Kommandanten, der persisch lernen will und dabei bereit ist, über Leichen zu gehen:

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. PERSISCHSTUNDEN Trailer German Deutsch (2020)

In Schwesterlein scheint er sich an der Seite von Nina Hoss in der Rolle eines Schauspielers selbst zu porträtieren:

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. SCHWESTERLEIN - Trailer Deutsch