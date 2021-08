Bayern 2 präsentiert 15. Fünf Seen Filmfestival

Am 18. August startet das 15. Fünf Seen Filmfestival und mehr als 100 ausgewählte Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme aus Mitteleuropa werden bis zum 31. August an den Spielstätten Starnberg, Gauting, Schloss Seefeld und Weßling in zehn Sektionen gezeigt. Eine Werkschau über multiple Perspektiven, die neue Filmreihe „Unser Klima jetzt“ – sowie weitere über gesellschaftlich relevante Themen unserer Zeit und über die schönen Künste im Film ergänzen das außerordentliche Programm des Fünf Seen Filmfestivals. Filmgespräche zwischen Publikum und Filmschaffenden dazu das „Filmgespräch am See“ in der Akademie für Politische Bildung in Tutzing und Preisverleihungen zeichnen das Festival zusätzlich aus .

Das 15. Fünf Seen Filmfestival (fsff) wird in diesem Jahr live vom 18. bis 31. August veranstaltet. Mehr als 150 ausgewählte Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme aus Mitteleuropa werden zur Jubiläumsausgabe an den Spielstätten Starnberg, Gauting, Schloss Seefeld und Weßling auf zwölf Leinwänden gezeigt – unter anderem OPEN AIR. Neben den zehn verschiedenen Wettbewerben präsentiert das Festival die Sektion HORIZONTE über die gesellschaftlich relevanten Themen unserer Zeit, die Sektion ODEON über die schönen Künste im Film sowie eine Werkschau zum Thema PERSPEKTIVWECHSEL. Neu in diesem außerordentlichen Programm ist 2021 die Filmreihe KINO & KLIMA - unterstützt von der unabhängigen Initiative unserklima.jetzt von Anne und Alex Eichberger. Wie schon in den Vorjahren wird in diesem Sommer erneut der renommierte Hannelore-Elsner-Preis für herausragende Schauspielkunst verliehen.

Sommerliches Filmvergnügen Open Air auf großer Leinwand direkt am See steht im Vorfeld des Fünf Seen Filmfestivals auf dem Programm. Vom 28. Juli an werden in den Sommerferien im Seebad Starnberg Klassiker, Komödien, Thriller, Liebesfilme, Dramen, Musik, Anime-Filme und OSCAR-Gewinner gezeigt. Viele Filme werden von den Filmemachern oder Protagonisten persönlich präsentiert. Sie machen den Filmabend unterm freien Himmel zu einem ganz besonderen Erlebnis. Zum Auftakt wird der neue italienische Film AUF ALLES, WAS UNS GLÜCKLICH MACHT von Gabriele Muccino zu sehen sein – ein Film über Freundschaft, Liebe, Hoffnung, Schuld und Sehnsucht. Ein Live-Konzert mit kubanischer Musik rundet den Auftaktabend ab.

Cineasten können sich außerdem freuen auf das Drama FABIAN ODER DER GANG VOR DIE HUNDE, den neuen Film von Dominik Graf nach dem gleichnamigen Roman von Erich Kästner, der im Wettbewerb der diesjährigen Berlinale zu sehen war, den mehrfachen OSCAR-Gewinner NOMADLAND von Chloé Zhao mit Frances McDormand sowie OSCAR-Preisträger DER RAUSCH von Thomas Vinterberg mit dem brillanten Mads Mikkelsen in der Hauptrolle. Außerdem wird das Alpen-Wander-Musik-Movie AUF TOUR – Z´FUAß, der neue Film von Walter Steffen gezeigt. Dazu kommen die beiden Protagonisten, die vielfach preisgekrönten Jazzmusiker Matthias Schriefl und Johannes Bär und geben ein Live-Konzert. Und für Freunde der beliebten Eberhofer-Krimis von Rita Falk mit Sebastian Bezzel steht das KAISERSCHMARRNDRAMA auf dem Programm. Das gesamte diesjährige Kino Open Air-Programm im Seebad Starnberg ist ab dem 10. Juli online abrufbar: www.fsff.de.

Ehrengäste des diesjährigen Fünf Seen Filmfestivals sind die allseits gefeierte Schauspielerin Senta Berger und der Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler Michael Herbig. Sie werden am 29. August (14 Uhr) beim Filmgespräch am See in der renommierten Akademie für Politische Bildung in Tutzing das Thema „Postpandemische Perspektiven: Wohin mit Film und Kultur?“ erörtern.

Außerdem werden zu Ehren von Senta Berger am 30. August der tiefgehende Spielfilm SATTE FARBEN VOR SCHWARZ mit Bruno Ganz und die charmante Komödie WILLKOMMEN BEI DEN HARTMANNS mit Heiner Lauterbach gezeigt. Am 29. August präsentiert Michael Herbig persönlich sein nach wahren Begebenheiten entstandenes Drama BALLON über die Flucht einer DDR-Familie in einem Heißluftballon nach Westdeutschland.

Jedes Jahr lockt das Fünf Seen Filmfestival gut 20.000 Kinofans sowie mehr als 100 Filmschaffende an. Auch 2021 werden sich zur 15. Jubiläumsausgabe Schauspieler*innen, Regisseur*innen, Produzent*innen und Filmbegeisterte begegnen, um die besten Filme aus Mitteleuropa mitzuerleben – eine positive Perspektive in diesen eingeschränkten Zeiten.