Führerschein und erste Fahrten Was haben Sie dabei erlebt?

Wer mit dem Auto, dem Motorrad oder einem Lkw unterwegs sein will, der braucht ihn selbstverständlich: den Führerschein. Der Pkw-Führerschein war lange begehrt bei allen, die ihren 18. Geburtstag feiern. Das erste selbstverdiente Geld wurde in Fahrstunden investiert. Dann stand sie irgendwann an: die Fahrprüfung – in Theorie und Praxis.