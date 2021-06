Volltreffer oder Fehlschuss Freuen Sie sich auf die Fußball-EM?

Heute Abend beginnt die Fußball-Europameisterschaft, die 2020 coronabedingt nicht stattfinden konnte. Gespielt wird an 11 Orten in ganz Europa, vor mehr oder weniger vielen Zuschauern in den Stadien. Freuen Sie sich? Diskutieren Sie mit im Tagesgespräch: 0800 / 94 95 95 5.