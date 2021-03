Freizeit, Schule, Arbeit Bringen Schnellests wirklich mehr Sicherheit?

Gerade an Ostern sind Corona-Tests besonders gefragt, wenn es darum geht, auf Nummer Sicher zu gehen kurz vor einem Besuch bei Verwandten. Doch gerade in dieser Zeit haben die meisten Hausärzte und Apotheken dicht, weshalb Schnelltests für zuhause als gute Alternative erscheinen. Innerhalb von 15 Minuten liefern sie ein Ergebnis, sind aber nicht so genau und zuverlässig wie ein PCR-Test, der im Labor ausgewertet wird. Trotzdem soll durch sie die Möglichkeit zu flächendeckenden Öffnungen von Einzelhandel, Gastronomie und Kulturveranstaltungen gegeben werden. In Tübingen hat man es schon vorgemacht.