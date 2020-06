Freie Stadt und freie Bürger Die Zeit für Bayern zur Bayerischen Landesausstellung "Stadt befreit"

"Das ist ja etwas, was heute völlig verwischt. Aber wenn wir die Kerne der alten Dörfer, wo sie noch intakt sind, und die Stadtkerne anschauen, dann sehen wir diesen Unterschied schon überdeutlich, wenn man es mal zu sehen gelernt hat. Auch dass zum Beispiel innerhalb der Stadt zumindest die wichtigsten Plätze und Straßen gepflastert sind. Der Name Steinweg, den wir ja in verschiedenen Städten haben. Jetzt hier in der Region in Bamberg, in Coburg, der es ja bezeichnend, dass waren eben gepflasterte Straßen, wie wir sie in Dörfern höchst selten finden. Na also, es gibt schon solche äußeren Merkmale, die einem deutlich machen - die Mauer die dichte Bebauung, die Pflasterung - ich bin jetzt in einer Stadt und eben nicht in einem Dorf."