Mit dem Ruderboot über den Atlantik: Stefanie Kluge, Ruderin: "Auf dem Meer war ich noch nie"

Die vier Sportlerinnen aus Hamburg sind das erste deutsche Frauenteam, das den Atlantik überqueren will. Begleitet werden sie von einem Filmteam, das all die Höhen und Tiefen ihres Abenteuers auf hoher See dokumentiert. Von der Vorbereitung, bis zum Ende des Projekts, erzählen die Filmemacher Silvia und Guido Weihermüller die Geschichte der Ruderinnen in einer Webserie und einer anschließenden Dokumentation.



Am Sonntag, den 8. Dezember, läuft ab 17.10 Uhr der erste Teil der "ZDF-Sportreportage" über die Wellenbrecherinnen.