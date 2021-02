Portrait des wilden Mannes als alter Herr Franz Xaver Kroetz wird 75

Schonungsloser Realismus

Es gibt viele Kroetze, sagt Kroetz über Kroetz. Als Schauspieler erschafft er Mitte der 1980er Jahre in Helmut Dietls Fernsehserie "Kir Royal" eine unsterbliche Kultfigur: den Klatschreporter Baby Schimmerlos. Was viele Fernsehzuschauer nicht wissen: Zu diesem Zeitpunkt ist Franz Xaver Kroetz längst einer der erfolgreichsten Theaterautoren Deutschlands. In den 1970ern gehört er zu den jungen Revolutionären eines neuen Volkstheaters, als Autor und Regisseur bringt er schonungslose Sozialdramen auf die Bühne statt Bauerntheater und Komödienstadl.



Geboren wird er am 25. Februar 1946 in Simbach am Inn als Sohn eines niederbayerischen Finanzbeamten. Der junge Kroetz will Schauspieler werden. Am Max-Reinhardt-Seminar in Wien fliegt er raus, spielt mit in München bei Rainer Werner Fassbinders Schauspielgruppe antitheater. Und beginnt früh zu schreiben, für die Bühne.