Flüchtlingselend an der griechischen Grenze Was müssen wir tun?

Der Flüchtlingsdeal mit der Türkei ist geplatzt: Präsident Erdogan hat die Grenzen geöffnet. Mit Gewalt halten Sicherheitskräfte die Geflüchteten davon ab, nach Westeuropa zu kommen. Was ist Ihre Meinung: Was sollen die EU, was sollen wir machen?

Laut den Vereinten Nationen harren rund 13.000 Migranten auf der türkischen Grenzseite zu Griechenland aus. Sie haben Hunger und frieren. Griechische Sicherheitskräfte und EU-Kräfte hindern sie am Übertreten der Grenze. Angesichts dessen dürfte für langwierige Verhandlungen keine Zeit sein. Was also tun?

Der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Norbert Röttgen, hat sich für eine Neuauflage des Flüchtlingsabkommens mit der Türkei ausgesprochen. "Entweder wir Europäer helfen den Flüchtlingen in der Türkei unter Kooperation mit der Türkei, oder die Flüchtlinge werden aus ihrer Not getrieben und zu uns kommen", sagte Röttgen, der auch Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag ist.

Wie geht es Ihnen?

Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie die Bilder von der Grenze sehen? Haben Sie Verständnis für die Einheimischen auf der griechischen Insel Lesbos, die gegen die vielen Geflüchteten demonstrieren? Was sollen wir tun?

Zugeschaltet bei Moderatorin Stephanie Heinzeller im Tagesgespräch war der ARD-Korrespondent in Istanbul, Christian Buttkereit.

Wie ist Ihre Meinung?

