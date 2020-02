Regisseur Florian Gallenberger "Der Oscar war ein Türöffner"

In Los Angeles werden wieder die Oscars verliehen – der wichtigste Filmpreis der Welt. Regisseur Florian Gallenberger bekam ihn selbst 2001 überreicht. Damit ging für ihn nicht nur ein Traum in Erfüllung, sondern die Auszeichnung war für ihn auch das Fundament für seine internationale Karriere.

Was für ein Moment ist das, wenn der eigene Name in der Oscar-Nacht aufgerufen wird. Fährt einem da der Schreck in die Glieder?

Es ist schon ein bisschen ein Schock gewesen, muss ich sagen. Natürlich ein sehr positiver Schock, aber im ersten Moment, hat es sich eher so nach Blutleere im Kopf angefühlt. Ich bin dann wie ferngesteuert auf die Bühne hochgelaufen und war sehr froh, dass ich mir tatsächlich eine kurze Rede zurechtgelegt hatte.

Bringt das nicht irgendwie das Gefühl, dass man sich Unglück herzaubern könnte, wenn man so eine Rede vorbereitet?

Ich wollte das eigentlich nicht machen und dann sagte mein Cutter, der mit bei der Preisverleihung war, am Abend vorher zu mir: "Du musst dir unbedingt eine Rede vorbereiten. Du willst ja nicht vor unglaublich vielen Menschen im Fernsehen stehen und dann da rumstammeln und nicht wissen, was du dann sagst." Am Ende des Tages habe ich mir dann doch gedacht: "Schreib die Rede, damit du nicht wie ein Trottel auf dieser Bühne stehst".

Und haben Sie geglaubt, dass sie gewinnen? Wie haben Sie Ihre Chancen eingeschätzt damals?

Wir sind am Abend auf dem Sunset Boulevard spazieren gegangen und es gab ein Konzert in einem Plattenladen, in dem genau als wir vorbei liefen, das Lied gespielt wurde, das in unserem Film eine ganz tragende Rolle spielt. Wir gingen in den Laden hinein und dort spielten sie wirklich genau den Song, den die zwei Hauptfiguren in unserem Film singen und da sagte meine Frau zu mir: "Jetzt ist es klar, du gewinnst da morgen." Und ich muss gestehen, dieser Moment war so überwältigend, dass ich dann auch gedacht habe: "Ich glaube, wir werden den Preis kriegen".

Ein Oscar ist ein absoluter Höhepunkt für die Karriere jedes Filmschaffenden und Sie haben diesen Höhepunkt ganz am Anfang Ihrer Karriere gehabt. Ist das eher ein Fluch oder ein Segen?

Es war schon ein großer Segen. Ich hätte die Filme, die ich im Anschluss gemacht habe, niemals machen können, ohne diese Auszeichnung, die ein enormer Türöffner war, gerade was die Finanzierung von internationalen Filmen anbelangt. Das ist wie so ein Ausweis der Exzellenz, der überall in der Filmwelt gilt. Und für englischsprachige Schauspieler ist das ein Grund, sich mit Projekten auseinanderzusetzen, die aus Deutschland kommen. So sagen sie sich dann vielleicht: "Der Mensch hat schonmal einen Oscar gewonnen, das gucke ich mir jetzt doch mal an". Insofern habe ich dem Oscar unendlich viel zu verdanken.

Träumen Sie davon, das nochmal zu erreichen oder setzt man sich dann einfach andere Ziele?

Es wäre ein großer Fehler jetzt zu sagen: "Den nächsten Film mache ich, um da nochmal hinzukommen". Wenn das nochmal passiert, werde ich mich bestimmt nicht beschweren und sehr glücklich darüber sein. Aber im Prinzip ist das, worauf es mir ankommt, die Filme machen zu können, die mir etwas bedeuten und die Geschichten erzählen zu können, für die mein Herz schlägt. Und wenn diese dann ausgezeichnet werden, dann ist es umso schöner. Aber das ist nicht der zentrale Punkt, warum ich meine Filme mache.

Wenn sich ein nervöser Nominierter an Sie wenden würde, was würden Sie empfehlen?

Ich würde empfehlen, eine Rede vorzubereiten. Weil dieser Moment tatsächlich so überwältigend ist, dass einem sonst nichts mehr einfallen kann. Wenn man es kann, sollte man versuchen, das so gut wie möglich zu genießen. Genauso sollte man versuchen, aufmerksam zu sein, sodass man sich nachher nicht nur an die Blutleere im Kopf erinnert, sondern auch an die Energie und die Freude, die dann aufkommt.