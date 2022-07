Fixiert aufs Negative Wo wird die Welt besser?

Konstruktive Lösungen, kreative Ideen, neue Ansätze und erfreuliche Entwicklungen: Börsennotierte Unternehmen in Deutschland setzen mehr Frauen in Führungsetagen ein, der deutsche Astronaut Mathias Maurer ist wohlbehalten zurück auf der Erde gelandet, in Arizona dürfen Indigene ab sofort kostenlos studieren und in der Schweiz wurde gerade eine neue Elektroden-Therapie entwickelt, die Gelähmte kurze Strecken gehen lässt. Das haben Sie gar nicht mitbekommen? Dann wird es Zeit, den guten Nachrichten wieder mehr Platz im Leben einzuräumen.