5 Finger Challenge auf Instagram Ein Hashtag macht Gewalt gegen Frauen sichtbar

Anlass für die #5fingerchallenge-Edition-Heimweg auf Instagram ist der brutale Mord an der 33-jährigen Londonerin Sarah Everard. Sie hatte am 3. März die Wohnung einer Freundin verlassen und wurde auf dem Heimweg mutmaßlich von einem Polizeibeamten entführt und dann ermordet. Der Feminizid hat international die Debatte über Gewalt gegen Frauen angefacht. In London versammelten sich zahlreiche Menschen für Mahnwachen und Proteste.