Fische hinter Glas Was halten Sie von Aquarien?

Fische als Haustiere halten – eine gute Idee? Kann man in Aquarien oder Gartenteichen Fische überhaupt artgerecht halten? Und wie sieht es mit riesigen Aquarien aus – so wie dem, das eben in Berlin geplatzt ist? Dienen sie auch dem Artenschutz oder ausschließlich der Belustigung des Publikums? Was meinen Sie? Die Nummer ins Tagesgespräch: 0800/ 94 95 95 5.