Fallpauschalen und Grenzverweildauer Die Finanzierung des Palliativsystems

Krankenhausleistungen werden zu einem großen Teil über das sogenannte Fallpauschalen-System abgerechnet – das bedeutet: eine bestimmte Summe pro Fall. Die Finanzierung orientiert sich in diesem Modell an Diagnosen. Auch ein Großteil der Leistungen auf Palliativstationen wird innerhalb des Fallpauschalsystems vergütet.

Die Schwierigkeit jedoch ist, dass Palliativmedizin sich an Symptomen orientiert und nicht an Diagnosen. Wenn also jemand Schmerzen hat, dann ist es nicht ausschlaggebend, ob ein Brust- oder Lungentumor vorliegt. Wenn jemand Atemnot hat, kann dies Symptom einer chronischen Lungen- oder auch einer Krebserkrankung sein. Die Herausforderung für palliativmedizinische Stationen ist nun, die Finanzierung in den Kategorien des Fallpauschalsystems unterzubringen. Zum zweiten werden die Kosten in Krankenhäusern über sog. Verweildauern geregelt.

"Unheilbar kranke Menschen, die im Verlauf ihrer Krankheit immer mehr Probleme haben - oder bei denen ein Problem das andere ablöst -, da ist man schnell bei längeren Verweildauern. Die Folge ist, dass diese Menschen im Rahmen der Grenzverweildauer gar nicht mehr im Krankenhaus sein dürften. Und wenn ein Mensch sterbend ist, dann können Sie das nicht in eine Verweildauer pressen." Prof. Dr. Claudia Bausewein

Studie zu Möglichkeiten einer spezifischen Klassifikation

Eine Studie am LMU Klinikum wird prüfen, ob eine spezifische Klassifikation für die Vergütung von Palliativleistungen entwickelt werden kann, wie sie in Australien und England bereits praktiziert wird.

"Das ist Zukunftsmusik, aber wir müssen uns Gedanken machen, wie wir die palliativmedizinische Versorgung auch in Zukunft finanzieren können. Die wenigsten von uns können leider kostendeckend arbeiten, und das ist sicher eines der Probleme im finanziellen System, dem wir unterliegen." Prof. Dr. Claudia Bausewein

Andere Länder, andere Ansichten über Palliativmedizin – ein Blick über den Tellerrand