Ein Jungfilmer wird 80 Die coolen Coups des Regisseurs Klaus Lemke

"Du hast dich ja nur ins Capri reinstellen brauchen, da sind ja die zukünftigen Stars ein und aus gelaufen, waren tolle Leute dabei. (…) Aber so in den 70er Jahren hat München wirklich geleuchtet, da war echt was los. Der Klaus war damals immer nur mit seiner Männergruppe unterwegs, das waren alles bärenstarke Typen, immer nur in Lederjacken, in Jeans und standen dann zu fünft am Tresen im Capri, und da musst‘ ich mich durchsetzen. Ich hab‘ mich dann einfach dazwischen gestellt und war halt auch da."