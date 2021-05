FDP vor dem Bundesparteitag Wozu brauchen wir heute noch eine liberale Partei?

Die Zustimmungswerte für die Liberalen waren lange im Keller. Doch dann rappelte sich die FDP wieder auf und liegt in jüngsten Umfragen bundesweit im zweistelligen Bereich. Was sind die Themen mit denen die FDP Ihrer Meinung nach punkten kann? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit unter 0800/94 95 95 5.