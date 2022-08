Faszination Böhmerwald Psychogramm einer Seelenlandschaft

"Wenn ich im Böhmerwald unterwegs bin, fasziniert mich immer, dass es hier noch Orte gibt, da kannst du dich um 360 Grad drehen und du blickst nur auf Wald. In den Abendstunden vernimmt man keinen Lärm, man sieht keine künstlichen Lichtquellen und an Nebeltagen im November hat der Böhmerwald etwas sehr Melancholisches. Wenn man da, so wie hier vom Dreisessel zum Plöckenstein in so einer Nebelstimmung geht, dann ist das was sehr Emotionales, wo man sehr schnell wieder geerdet wird. Und für mich ist das meine persönliche Seelenlandschaft." (Michael Held, Förster)

Riesige Wälder und wilde Natur im Böhmerwald

Grenzsteine am Dreiländereck "Waldwoge steht hinter Waldwoge, bis eine die letzte ist und den Himmel schneidet!" So schwärmte der Dichter Adalbert Stifter vom Böhmerwald, der sich 120 Kilometer lang und 50 Kilometer breit entlang der deutsch-tschechisch-österreichischen Grenze erstreckt.



45 Jahre lang trennte ein undurchdringlicher Stacheldrahtzaun die Landschaft und die Menschen, die Jahrhunderte lang friedlich miteinander gelebt hatten, bis Hitler die Macht ergriff und die deutschsprachigen Sudentengebiete an sich riss. Die Rache folgte nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Bevölkerung wurde ausgewiesen, ihre Dörfer zerstört. Seit 1990 aber ist die Grenze wieder offen.

"Wir haben als Kinder richtig Angst vor dieser Grenze gehabt. Man hat nicht einmal gewagt, dass man da zwei, drei Meter rübergeht. Als kleines Kind war ich der Meinung, da drüben ist China, irgendwas in der Größenordnung." (Katharina Eisch-Angus, Volkskundlerin)

Vom Dreisessel zum Plöckenstein - die Fichten in dieser Region wachsen nur langsam

Vom Sturm entwurzelte Bäume Besuchern bietet sich eine traumhafte Landschaft mit riesigen Wäldern und wilder Natur. Auf dem Weg vom Dreisessel zum Plöckenstein versperren immer wieder umgestürzte Baumriesen den Weg. Mächtige Felsen türmen sich zum Steinernen Meer auf – der Frost hat sie nach der Eiszeit gesprengt. Die Fichten in dieser Region wachsen nur langsam. In der Nähe des Plöckensteiner Sees hat ein Nationalpark-Ranger einen abgestorbenen Baum gefunden, der 560 Jahre alt war, wie Wissenschaftler der Uni Prag anhand der Jahresringe herausgefunden haben. Für die ersten 18 Zentimeter brauchte die Fichte 370 Jahre!

Eine Seelenlandschaft von eigenartiger Schönheit

Förster Michael Held (r.) und Pavel Bečka (l.), Verbindungsmann zwischen den Nationalparks Bayerischer Wald und Böhmerwald Der Förster Michael Held, Pavel Bečka, Verbindungsmann zwischen den Nationalparks Bayerischer Wald und Böhmerwald, und die Volkskundlerin Katharina Eisch-Angus sind immer wieder angetan von der eigenartigen Schönheit dieser Landschaft.

Grenzerfahrungen im Mühlviertel

Tierärztin Judith Gollner lebt gerne im Mühlviertel "Ja, es ist eine wahnsinnig schöne Gegend. Es ist sehr viel Natur. I mag das. Meine Lieblings-Jahreszeit ist der Herbst. Das kann man gar nicht so beschreiben. Ich lebe halt da und ich mag es da. Ich hab nicht so eine spezielle familiäre Verbindung, so eine super emotionale Verbindung zu dem Haus, aber ich find, es ist ein wunderschönes Haus, es ist wunderschön gelegen. Und dass ich da leben kann mit meinem Mann und meinen Tieren, vor allem mit meinen Pferden - das ist schon so, wie ich mir mein Leben immer erträumt hab." (Judith Gollner, Tierärztin)

Von der k. u. k.-Monarchie zum "Eisernen Vorhang"

Landkarte des Sudetenlands nach dem Einmarsch deutscher Truppen in die sudetendeutschen Gebiete der Tschechoslowakischen Republik im Oktober 1938 Der österreichische Böhmerwald gehörte bis 1918 zur k. u. k.-Monarchie. Nach dem Ersten Weltkrieg gründeten dann die Tschechoslowaken ihren eigenen Staat, erklärten das Haus Habsburg für abgesetzt. Das veränderte auch die nachbarschaftlichen Beziehungen. Die Menschen lebten jetzt in zwei verschiedenen Ländern, sprachen aber immer noch die gleiche Sprache. 1945 war es auch damit vorbei: Der größte Teil der deutschstämmigen Bevölkerung wurde aus den Grenzgebieten ausgewiesen, ihre Dörfer zerstört - die Rache für Hitlers Eroberungspolitik.



Er hatte das Sudentenland an sich gerissen, es "heim ins Reich" geholt. Die Wehrmacht war in Prag und in die sogenannte "Rest-Tschechei" einmarschiert. Nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg markierte dann ein sogenannter "Eiserner Vorhang" die Grenze zwischen Böhmen, Bayern und Österreich.

1990 fiel der "Eiserne Vorhang"

Der idyllisch gelegene Hof der Tierärztin Judith Gollner Tief duckt sich das Haus der Tierärztin Judith Gollner in die Mulde unterhalb des Nordkamms bei Guglwald im österreichischen Mühlviertel, auf dem bis 1990 der "Eiserne Vorhang" verlaufen ist. Hier an der Grenze zur ehemaligen Tschechoslowakei war bis 1990 die Welt zu Ende. Judith Gollner kann sich noch gut an die Warnungen in ihrer Kindheit erinnern:



"Geht nicht hinunter zum Bach. Das ist super gefährlich. Wenn sie euch erwischen, kommt ihr nach Prag und nie mehr heim."



Noch wenige Monate, bevor sich der Eiserne Vorhang hob, starben noch Menschen an diesem undurchdringlichen Stacheldrahtzaun wenige Meter von der "Grub" entfernt, wie das idyllisch gelegene Anwesen heißt.

Die Lieblingspatienten von Tierärztin Judith Gollner sind Rinder

Veterinärin Judith Gollner bei der Arbeit Doch diese Schreckenszeiten sind vorbei. Wie im Bayerischen Wald haben sich die Menschen im Mühlviertel auf die neue Nachbarschaft eingelassen, gehen gerne auf Entdeckungsreise in den Böhmerwald mit seiner wilden Natur und den weiten Wäldern. "Es ist eine wahnsinnig schöne Gegend", sagt Judith Gollner, deren Lieblings-Jahreszeit der Herbst ist, wenn die Blätter an den Bäumen in allen nur erdenklichen Farben leuchten. Die Veterinärin ist nach dem Studium in Wien und einem Praktikum in Neuseeland wieder in ihre Heimat zurückgekehrt, behandelt Großtiere. Sie mag Rinder, weil sie so geduldig sind und viel aushalten.

Neue Wege gehen in der alten Heimat