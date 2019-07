Familienförderung Paritätischer Wohlfahrtsverband: "Eltern zahlen weiter drauf"

Das kommt zum 1. August 2019: Beitragsfreie Kita für die, die einen Kinderzuschlag oder Wohngeld erhalten, freies Mittagessen in Kita und Schule, ebenso freie Schülerfahrkarten. Das Hilfspaket für Schulstarter wird aufgestockt, es gibt Förderung für eventuell notwendige Nachhilfe. Bei allem soll die Bürokratie erleichtert werden. Außerdem wird das Bafög in zwei Stufen erhöht und mehr Studierende als bisher, sollen in dessen Genuss kommen. Azubis, die nicht zu Hause wohnen, erhalten höhere Zuschüsse.

radioWelt: Wird vom 1. August an ein Stück mehr soziale Gerechtigkeit hergestellt?

Ulrich Schneider: Kann man so sagen. Aber das ist nur "ein Stück". Nehmen wir beispielsweise das Schulstarterpaket. 100 Euro bekommen die Kinder aus armen Familien derzeit fürs ganze Schuljahr - für Bücher und so weiter. Wir wissen aus Untersuchungen, dass man 200 bis 400 Euro pro Jahr braucht. Das heißt, die Eltern zahlen weiter drauf und so ist das eigentlich mit all diesen Leistungen. Man möchte fast sagen: "Typisch GroKo!". Es wird in die richtige Richtung gegangen, aber dann wieder auf halbem Wege stehen geblieben. Ich finde den Titel "Starke-Familien-Gesetz" ein bisschen peinlich. Wenn wir jetzt hingehen und sagen: "Es werden tatsächlich Erhöhungen vorgenommen beim Schultstarterpaket".

Bei der sogenannten "Teilhabeleistung" gibt es heute Gutscheine in Höhe von 10 Euro pro Monat, damit man Unterricht an Musikschulen nehmen kann, bei Vereinen mitmachen kann... Das wird erhöht auf 15 Euro. Aber alle wissen natürlich: Für 15 Euro bekomme ich keinen Klavier-, Geigen- oder Gitarrenunterricht an der Musikschule. Da brauche ich schon 60, 70 Euro. Und auch beim Sportverein weiß man: Wenn man den Beitrag gezahlt hat, dann gehen die Kosten häufig erst los. Da müssen Fußballschuhe gekauft werden, Trikots, da werden Ausflüge gemacht, Turnierfahrten. Und das können die Eltern alles aus eigener Tasche nicht zahlen. Deswegen werden diese Gutscheine auch überhaupt nicht abgerufen. Nur 15 Prozent aller Kinder aus armen Familien nehmen diese Gutscheine in Anspruch. Das ist ein Riesenproblem. Und deswegen eigentlich wieder "auf halbem Wege Stopp gemacht". Schade drum, denn die Richtung war richtig.

radioWelt: Aber dass nur so wenige diese Gutscheine in Anspruch nehmen, soll sich ja jetzt unter anderem dadurch ändern, dass man die Bürokratie erleichtert. Es soll nur noch einen Antrag für alle möglichen Leistungen geben.

Ulrich Schneider: Man muss halt trotzdem draufzahlen. Es ist richtig, man musste bisher für alles einzeln Anträge stellen, selbst für den Schulausflug. Man kann es anders machen, wenn man als Kommune das will. Die sind ja zuständig als Jobcenter. Dann kann man halt hingehen und sagen: "Ein Antrag reicht." Aber es muss ja trotzdem zugezahlt werden von den Eltern. Dieser Hauptgrund, denke ich, warum das nicht in Anspruch genommen wird, fällt nicht weg. Sie kennen das von einem Schulausflug. Selbst wenn das Kind da kostenlos mitfahren darf, fällt immer noch ein bisschen was an: Da wird unterwegs ein Eis, werden Pommes gekauft. Bei Klassenfahrten erkennen Sie das auf den Elternversammlungen: "Wie hoch soll denn das Taschengeld sein, das wir den Kindern mitgeben?" Es muss drauf gezahlt werden. Das ist für Kinder in Hartz-IV-Familien außerordentlich schwierig.

radioWelt: Nun ist natürlich die Frage: Muss man wirklich den Familien jede Verantwortung abnehmen, indem man alles staatlich finanziert?

Ulrich Schneider: Wenn man will, dass auch Kinder aus den Familien teilhaben, in denen schon lange Arbeitslosigkeit herrscht, wo wirklich kein Geld da ist - denn mit diesen 250 bis 300 Euro im Monat kommt man ja nicht über die Runden mit dem Kind - dann muss man die Leistungen auch entsprechend gestalten. Sonst kann man es auch im Zweifelsfall lassen. Wir sind ein Sozialstaat. Ich denke, es geht hier um ein, zwei Millionen Kinder, die wir in unserer Mitte haben wollen. Die wollen wir nicht abhängen, die wollen wir nicht ausgrenzen. Das sind die Kinder, die auch mal unsere Zukunft gestalten müssen. Wir sind das fünftreichste Land auf dieser Welt und ab 1. August wird es als "Starke-Familien-Gesetz" gefeiert, dass beispielsweise Kinder nicht mehr für den Bus zu Schule zahlen müssen, wenn sie kein Geld haben. Also beim besten Willen, es geht hier um insgesamt vier bis sieben Milliarden Euro und wir erwirtschaften in Deutschland im Jahr 3,3 Billionen Euro. Also das muss drin sein.