Ein Haus am Walchensee: Die Familie Eisner und ihr Feriendomizil

Die Filmhistorikerin Lotte Eisner (1983)

Ihr Textilgeschäft lief gut, die Eisners waren vermögend: eine Villa im noblen Bezirk Tiergarten, englische und französische Gouvernanten für die Kinder. Die Familie bestand aus Toms Urgroßvater Hugo, seiner Frau Margarete und ihren drei Kindern. Fritz, Toms Großvater, wurde 1893 geboren. Drei Jahre später kam seine Schwester Lotte zur Welt, 1906 das Nesthäkchen Steffi. Das Familienoberhaupt Hugo Eisner war kaisertreu, aber liberal, erzählt Lotte Eisner in einem Interview Jahrzehnte später:



"Meine Familie war furchtbar assimiliert, wie wir alle, die Leute aus dem Tiergartenviertel. Ich habe immer die Ungerechtigkeit gespürt und habe mich immer geniert, ein reiches, sogenanntes 'wohlhabendes Mädchen' zu sein. Mein Vater war ein alter Demokrat, mein Bruder und ich waren linker als er."



Was Lotte Eisner damals dem Reporter nicht erzählt: trotz Assimilierung, Kaisertreue und deutscher Weihnachtsfeste spielte das Judentum eine gewisse Rolle in Hugo Eisners Familie. 1983, kurz vor ihrem Tod im Pariser Exil, verfasste sie ihre Memoiren – unter dem Titel "Ich hatte einst ein schönes Vaterland". Zu diesem Zeitpunkt war sie eine der wichtigsten Filmwissenschaftlerinnen in Europa, berühmt als Gründerin der "Cinémathèque Française", des renommierten Filminstituts in Paris:



"Die ersten Jahre meines Lebens hat es mir wenig Kummer gemacht, dass wir Eisners Juden waren. Mein Vater hatte mir einmal, als ich noch ein kleines Mädchen war, von einem Pastor Stoecker erzählt, der die Juden hasste. Da war ich ganz erschrocken und begriff zum ersten Mal, dass wir anders waren, als die übrigen Deutschen. Vater ermahnte mich, dass wir Juden uns besonders anständig benehmen müssten, damit die anderen gar keinen Grund fänden, uns schlecht zu machen."