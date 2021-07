Arrangierte Ehen und die Liebe: Auguste von Bayern und Napoleons Stiefsohn

"Der Raub der Sabinerinnen", Skulptur des Bildhauers Gianbologna

Erstaunlich begehrte Tauschgüter in fast allen Miseren zu fast allen Zeiten waren - Menschen, genauer gesagt: Frauen, noch genauer gesagt: junge, hübsche, gebärfähige Frauen. Im Vergleich zum nackten Frauenraub - Humanisten erinnern sich an die armen Sabinerinnen - mag die Praxis des Frauentausches ein zivilisatorischer Fortschritt gewesen sein, für die Frauen, nun ja ... Geraubt oder getauscht ist wie gegrillt oder mariniert: Am Ende wird man ungefragt gefressen. Heute ist 'Frauentausch' eine Sendung bei RTL.



Auf die höchste Zivilisationsstufe führte den Frauentausch indes nicht das kommerzielle Fernsehen, sondern der europäische Adel. Unter dem Geheimcode „Tu felix austria nube“ - „Du, glückliches Österreich, heirate!“ tauschten sich einst die Habsburger ein ganzes Weltreich zusammen. In allen Ländern des Erdkreises hatte man seine Finger resp. Töchter im Spiel. Was den Männern und Söhnen Kontakte, Verbindungen, Familienbande, Erbrechte und Landgewinne einfuhr.



Gleiches taten selbstverständlich auch die anderen, die Franzosen, die Engländer, die Spanier, die Portugiesen, die Russen, die Preußen, sowie die Bayern. Frau gegen Acker, Frau mit Acker, war ein gängiges Geschäft. Jeder Bauer kannte es. Frau gegen Königstitel hatte insofern nichts wirklich Aufregendes an sich.