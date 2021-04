EU-Milliarden für den Klimaschutz Wie geben wir sie am sinnvollsten aus?

Deutschland soll mehr als 25 Milliarden Euro aus dem EU-Wiederaufbaufonds bekommen. Das Geld soll vor allem in den Klimaschutz investiert werden. Was meinen Sie, wie die EU-Gelder am besten angelegt sind?

Das deutsche Klimaschutzgesetz von 2019 ist teilweise verfassungswidrig. Es fehlten genügende Vorgaben für die Minderung der Emissionen ab 2031, teilte das Bundesverfassungsgericht heute mit. Dafür kommen aus Brüssel aber gute Nachrichten in Hinblick auf Nachhaltigkeit: Rund 90 Prozent des deutschen Anteils aus dem EU-Wiederaufbaufonds sollen in den Klimaschutz und die Digitalisierung fließen: Speziell die Wasserstoffforschung und klimafreundliche Mobilität sollen dadurch gefördert werden. "Klimaschutz ist die größte Herausforderung unserer Zeit", sagte Finanzminister Olaf Scholz dazu gestern. Deshalb soll alles, was elektrisch fährt, mit den Milliarden aus Brüssel weiter gefördert und die Infrastruktur für E-Mobile weiter ausgebaut werden.

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD-alpha hat gefragt: Wie sollen die EU-Gelder am Besten genutzt werden? Wie kann Ihrer Meinung nach das Klima geschützt werden? Was erwarten Sie von der Politik? Was ist aus Ihrer Sicht jetzt drigend nötig, um den Klimaschutz in ganz Europa voranzutreiben?

Zu Gast bei Moderatorin Christine Krueger war Prof. Ortwin Renn, wissenschaftlicher Direktor am Institut für Transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS) in Potsdam. Er ist außerdem Inhaber des Lehrstuhls "Technik- und Umweltsoziologie" an der Universität Stuttgart.

