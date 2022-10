Es muss ja nicht immer der Nobelpreis sein! Über welche Ehrung haben Sie sich gefreut?

Wir alle brauchen bisweilen ein Lob, eine Ehrung oder auch nur ein freundliches Wort der Anerkennung für die Dinge, die wir leisten. An welche Auszeichnung erinnern Sie sich gern? Erzählen Sie uns davon und rufen Sie an in unserer Sendung unter: 0800 / 94 95 95 5.