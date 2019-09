Zukunft der Fridays-for-Future-Bewegung "Ihr nächster Schritt ist der wichtigste"

Anderthalb Tage nach Greta Thunbergs Auftritt beim UN-Klimagipfel in New York wird fleißig diskutiert. Bei Politikern und in den sozialen Netzwerken gehen die Meinungen auseinander. Journalist Erwin Jurtschitsch äußert sich im radioWelt-Interview zur Frage: Was ist in der aktuellen Klimadebatte noch ein Appell und was ist schon Panikmache?

Herr Jurtschitsch, Sie haben in Ihrem Blog vor Panikmache gewarnt. Wer macht denn Ihrer Meinung nach Panik? Ist es Greta, ist es die Fridays for Future-Bewegung oder einige Medien?

Erwin Jurtschitsch: Ich glaube, es gibt einen Dreiklang von Panikmache. Sowohl ein Teil der Medien macht eine homogenisierte Berichterstattung. Es werden nur Teile der Wahrheit erzählt. Die Fridays for Future-Generation sieht nur den Absolutheitsanspruch ihrer Einschätzung und die ältere Generation ist leider nicht soweit, eine kritische Haltung dem gegenüber einzunehmen und den Jungen zu sagen: “Es ist in Ordnung, dass ihr aufruft. Es ist in Ordnung, dass ihr uns unter Druck setzt, aber es gibt eben auch Argumente auf der anderen Seite”.

Sie sind nicht der Einzige, der kritisiert, die Klimadebatte habe auch hysterische Züge. Aber die Frage ist: Braucht es das nicht manchmal auch, diesen hysterischen Ruck, der durch die Gesellschaft geht, damit endlich etwas passiert?

Die entscheidende Frage ist: Wie reagiert die Bewegung an dem Punkt, an dem sie jetzt ist? Bleibt sie so radikal, wie sie jetzt ist, wird sie vor der Frage stehen: Was passiert, wenn sie ihre Forderungen, die maximal überzogen sind, nicht erfüllt bekommt? Wir hatten die Situation schon einmal 68. Da haben kleine Teile der Bewegung beschlossen: Wir müssen jetzt sehr, sehr viel radikaler werden. Das hat zu schlimmen Ergebnissen geführt und ich hoffe, dass die Bewegung diesen Fehler nicht wiederholt. Deswegen ist meine Kritik ja auch so scharf.

"Ich sage, man darf hart kritisieren, man darf harte Forderungen stellen, aber man muss wissen: Am Ende ist Radikalisierung nicht die Antwort auf die Klimadebatte." Erwin Jurtschitsch, Journalist

Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass in solchen öffentlichen Diskussionen auch überzogen wird. Fallen Ihnen da auch noch andere Beispiele ein, wie jüngst zum Beispiel auch die Diskussion um SUVs. Die hatte ja ähnliche Züge…

Es gibt eine allgemeine Tendenz, die eigene Einschätzung für absolut zu halten und absolut zu nehmen. Und das schadet einer Demokratie. Das schadet der Debatte und führt zu einer dramatischen Fehlallokation von Steuergeldern und zu absurden Manövern gegen das Klimaproblem. Zum Beispiel wird derzeit in der Nähe von Hamburg eine Düngemittel-Fabrik blockiert. Diese Fabrik erzeugt unter anderem Stickstoff, der notwendig dafür ist, dass Menschen in der Dritten Welt oder auch wir nicht verhungern. Diese Firma zu blockieren, macht in dem Zusammenhang sehr, sehr wenig Sinn.

"Es ist wichtig, radikal zu bleiben. Es ist wichtig, radikale Forderungen zu stellen, aber es ist auch wichtig, dass es Kritik daran gibt und eine offene Debatte." Erwin Jurtschitsch, Journalist

Was sollten wir denn lernen aus der Qualität dieser öffentlichen Diskussionen, die wir früher hatten und die wir jetzt auch wieder haben?

Ich glaube, die wichtigste Frage ist: Wie sehr können diejenigen die heute älter und erfahrener sind, den Jüngeren sagen: Achtung! Wir haben das alles selbst schon einmal erlebt. Wir haben diese Radikalisierung mitgemacht und wir wollen euch erzählen, was passieren kann, wenn Radikalisierung in die falsche Richtung läuft. Es ist eigentlich unsere Aufgabe als Generation, diesen kritischen Tonfall beizugeben und nicht einfach nur Anbetung von den Luisas oder Gretas dieser Welt zu betreiben.

Wenn Sie Greta im Fahrstuhl treffen würden und Sie hätten zehn Sekunden Zeit: Was würden Sie ihr sagen?

Gut gemacht, aber jetzt seid vorsichtig. Der nächste Schritt ist der wichtigste.