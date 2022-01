Erschütterndes Missbrauchsgutachten Was erwarten Sie von den Verantwortlichen?

Nach der gestrigen Vorstellung des Gutachtens zeigen sich Kardinal Marx und der ehemalige Papst Benedikt XVI. erschüttert: Knapp 500 Fälle von sexuellem Missbrauch im Erzbistum München-Freising in den letzten Jahrzehnten sind darin aufgeführt. Opferverbände sehen sich in den Ergebnissen bestätigt. Was sollte jetzt in der katholischen Kirche passieren? Rufen Sie an und diskutieren Sie mit unter 0800 / 94 95 95 5.