Corona: Bauern in der Erntezeit Landwirt sucht Hilfe! - Studentin Arbeit

Seit dem Einreisestopp für ausländische Saisonarbeiter sind viele bayerische Landwirte auf der Suche nach Mitarbeitern. Nicht nur, um die anstehende Ernte, wie zum Beispiel den Spargel einzufahren, sondern auch den Anbau zu sichern. An Freiwilligen mangelt es indes nicht, aber können sie der Landwirtschaft auch tatsächlich nützen?

"Ich fühle mich wie eine Personalabteilung!"

Jahrzehntelang hat Martin Schlittenbauer mit Hilfe von Saisonarbeitern Hopfen angebunden. Hat mit ihnen Drähte in den Boden gesteckt, an denen später der Hopfen hochgewachsen ist oder Triebe zurückgeschnitten. 14 Polen waren im letzten Jahr bei der Familie in Forchheim. Einer von ihnen schon zum dreißigsten mal. "Da hat alles gepasst", sagt Schlittenbauer. In diesem Jahr sind sie nicht gekommen – der Ausbruch des Coronavirus stellt den Hopfengärtner, wie viele andere Landwirte in Bayern auch, vor Schwierigkeiten:

"Wenn der Hopfen wächst, dann muss es schnell gehen und dann müssen die Leute einfach da sein. Normalerweise haben wir unseren festen Trupp, da fährt man in der Früh um sieben raus und auf die Nacht fährt man wieder rein. Jetzt brauche ich mindestens 20 Leute, weil viele nur in Teilzeit arbeiten können und die meisten ungelernt sind. Bis die alles können, dauert es ein paar Tage. Ich muss koordinieren, wer wann was machen kann. Eigentlich bin immer selbst mit draußen beim Hopfen und packe an, aber jetzt fühle ich mich wie eine Personalabteilung." - Hopfenbauer Martin Schlittenbauer

"Erntehelfer gesucht!" - Seit dieser Aufruf die Runde macht, bieten viele Unterstützung an. Nicht nur Verbände und das Landwirtschaftsministerium haben kurzerhand Plattformen initiiert. Auch private Unternehmungen leisten ihren Beitrag. Basti Dörge hat vor zwei Wochen noch Aushilfskräfte an Pflegeeinrichtungen vermittelt.Jetzt vermittelt er Studierende und Arbeitssuchende an Landwirte.

"Wir sind Tinder für Landwirte. Wir sind die Plattform und matchen das Ganze."

Seit dem 20. März ist die Seite bauersuchthilfe.de online. Landwirte können Gesuche aufgeben: "Ich brauche 20 Personen, die bei der Spargelernte helfen, 10 für den Rhabarber". 270 Landwirte aus ganz Deutschland suchen mittlerweile über die Webseite nach Mitarbeitern. Auf der anderen Seite, die potenziellen Erntehelfer. Sie geben ihre Postleitzahl an, wie viele Kilometer sie fahren würden und ab wann sie anfangen können zu arbeiten. 27.000 Menschen haben sich registriert.

"In acht Tagen so viele Menschen, das ist toll! Und trotzdem ist das Problem noch lange nicht gebannt. Die Erntezeit geht jetzt erst los. 27.000 Bewerbungen allein reichen nicht. Wir brauchen 400.000 Menschen, die auf den Feldern arbeiten." - Basti Dörge von bauersuchthilfe.de

An Freiwilligen mangelt es nicht

Jenny hat gerade ihren Master in Theaterwissenschaft abgeschlossen. Einen Tag nach ihrem Abschluss, hat Österreich dann die Grenzen geschlossen, wurden in Deutschland langsam alle Kulturveranstaltungen abgesagt. Abschluss in der Tasche. Arbeitslos. Dabei sollte es jetzt erst so richtig losgehen.

"Was soll ich denn jetzt machen? Ich kann in meinem Zimmer ein neues Theaterstück kreieren und weiter? Ich habe mich bei zwei Plattformen angemeldet, um landwirtschaftliche Betriebe zu unterstützen – auch weil ich etwas Geld verdienen möchte. Vor ein paar Tagen habe ich tatsächlich eine Mail bekommen: Zwei Höfe in meiner Umgebung suchen Unterstützung. Bei dem einen habe ich angerufen. Die Landwirtin schien mir etwas überfordert und meinte, wir haben so viele Anfragen, schreib mal eine Mail. Seitdem kam leider nichts zurück." - Jenny, Studentin

Eigentlich das perfekte Match: Auf der einen Seite die, die in der Corona-Krise etwas Gutes tun wollen – mal Spargel stechen oder Hopfen binden, statt im Büro sitzen. Oder die, die einfach irgendwie Geld verdienen müssen, jetzt wo der Job in der Gastro oder im Theater plötzlich weggebrochen ist. Auf der anderen Seite die Landwirte, die Ersatz für die Saisonarbeiter aus dem Ausland suchen, um irgendwie ihre Ernte einzufahren.

Das Problem: Es fehlt an Qualifkation

Vom Bayerischen Bauernverband heißt es: Das Problem sei im Moment weniger die Anzahl derjenigen, die ihre Hilfe anbieten, als vielmehr deren Erfahrungen und Qualifikation. In der Landwirtschaft zu arbeiten, das bedeutet harte körperliche Arbeit. Auch bei Martin Schlittenbauer haben sich einige Freiwillige gemeldet. Aber viele von ihnen können nur in Teilzeit arbeiten, andere wissen nicht, wie lange sie überhaupt Zeit haben, bis wann die Kurzarbeit-Regelungen in ihren Betrieben noch anhalten. Und dann ist da noch eine ganz andere Herausforderung: die Ansteckungsgefahr.

"Viele Bewerber kommen von weiter weg, sie könnten bei uns in Gemeinschaftsunterkünften wohnen, aber das ist schwierig. Ich will ja keinen Infektionsherd verursachen. Außerdem, je mehr Menschen ich auf dem Hof habe, desto höher ist das Risiko, dass jemand Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatte. Wenn man an alles denkt, was sein könnte, habe ich doch etwas Magenschmerzen." - Hopfenbauer Martin Schlittenbauer

Es ist dieses Gefühl von Unsicherheit, dass dem Landwirt Sorgen bereitet. Ihm ist klar, die Ernte wird in diesem Jahr anders laufen als normalerweise, er ist dankbar für die vielen Freiwilligen, die sich gemeldet haben, doch gleichzeitig fragt er sich: Was ist seine und deren Arbeit eigentlich wert. Rein auf den Lohn bezogen, bekommen die Erntehelfer bei den Schlittenbauers mehr als den Mindestlohn gezahlt. Aber was ist, wenn die Bierpreise fallen, weil Sportveranstaltungen abgesagt werden, keine Volksfeste mehr stattfinden. "Da will ja keiner mehr ein Bier!” Welchen Wert hat die viele Arbeit, all die Mühe dann überhaupt?

Es bleibt keine Zeit für Gedankenspiele. Der Verdrängungsmechanismus setzt ein: Schlittenbauer wird auch heuer seinen Hopfen anbinden. Wie ihm das gelingt, wird sich zeigen. Basti Dörge vermittelt weiter Erntehelfer, auch wenn ihm das bisher kein Geld bringt. Und Jenny sucht weiter nach einer Arbeit, eine bei der sie im besten Fall fürs Leben lernt. Und das tun wir vermutlich alle momentan. "Es wird weitergehen. Das Wichtigste ist, dass man gesund bleibt”, sagt der Hopfenbauer und recht hat er.

Herausforderungen

Die größten Herausforderungen laut Bayerischem Bauernverband: Im Moment ist wohl das drängendste Problem, dass Hopfengärten vorbereitet werden müssen, Sämereien und Pflänzchen wie zum Beispiel Salat oder Brokkoli angeliefert werden und auch gepflanzt werden müssen/müssten. Das ist in vielen Gemüsebetrieben der Fall. Problematisch ist auch, dass viele Betriebe nicht wissen, ob sie überhaupt im geplanten Umfang säen und pflanzen sollen, da sie noch keinerlei Info haben, ob dann wenn Pflege- und Erntearbeiten anstehen, überhaupt ausreichend Hilfskräfte zur Verfügung stehen. Anfang April steht die Eröffnung der Spargelsaison mit hohem Arbeitsaufwand an, Mai/Juni ist "Highnoon" auf den Erdbeerfeldern