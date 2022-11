Wein selber machen Hobbywinzer im Profi-Weinberg

Immer mehr Menschen möchten offenbar wissen, wie das, was sie essen oder trinken, eigentlich gemacht wird. Für Weinfreunde gibt es in Franken die Möglichkeit, sich mit vollem Körpereinsatz an der Herstellung ihres eigenen Weins zu beteiligen.

Gabriele Baumann und Christine Meier wohnen beide im Landkreis Fürth und sind keine Profi-Winzerinnen. Trotzdem arbeiten sie nun schon den dritten Samstag zwischen den Rebstöcken der Winzerei Langer in Volkach am Main. Heute stehen Laubarbeiten auf dem Programm. Warum die so wichtig sind, hatte der Chef Winfried Langer schon im Vorfeld erklärt.

"Der Rebstock würde ja ganz kunterbunt durch die Gegend wachsen, wenn wir ihn nicht sortieren würden. Das heißt, es werden Triebe entfernt, die keine Trauben haben. Diese Triebe mit den Trauben werden in das Spalier einsortiert, so dass die Rebe schön gerade nach oben wächst und die Trauben dann auch entsprechend der Sonne ausgerichtet werden und luftig wachsen. Das ist ganz wichtig." Winfried Langer, Winzermeister

Das klingt nach ziemlich anstrengender Fleißarbeit, sieht bei Langer aber kinderleicht aus. Die Laien stehen anfangs vor den Rebstöcken wie der sprichwörtliche Ochs vorm Berg.

"Unsere Gruppe war mit dem Weinbauingenieur unterwegs und der ist da hingegangen, Zack Zack Zack, und dann standen nur noch zwei Triebe, wie sie sollten. Und wir haben jeden begutachtet, fünf Minuten lang, und da haben wir gedacht: der Wein, der müsste 100 Euro die Flasche kosten, wenn alle so langsam arbeiten würden oder so bedacht wie wir." Gabriele Baumann und Christine Meier

"Erlebnis Weinberg" für 30 Laienwinzer

Der Winzermeister erklärt, wie es geht. Die beiden Frauen sind nicht die einzigen Laienwinzer hier. Gemeinsam mit rund 30 Gleichgesinnten – Damen und Herren unterschiedlichen Alters – sind sie auf der Suche nach dem "Erlebnis Weinberg", eine Idee des Fürthers Walter Moßner. Moßner selbst wurde vor knappen 20 Jahren durch einen glücklichen Umstand zum Hobbywinzer.

"Im Jahr 2003 gab es einen Ideenwettbewerb des fränkischen Weinbauverbandes. Da ging es darum, einen schönen Slogan für den Fränkischen Silvaner zu finden. Da habe ich dann gleich mitgemacht und habe gar nicht lange überlegen müssen und hab den Satz erfunden 'Der mit der Sonne tanzt'." Walter Moßner

Der Slogan kam an und Walter Moßner gewann einen Weinberg – für die Dauer eines Jahres – inklusive der gesamten Ernte. Er hätte sich ganz entspannt zurücklehnen und auf den fertigen Wein warten können. Aber nein.

"Ich habe das ganz anders gemacht, ich bin da jede Woche hingefahren an 'meinen' Weinberg, das war ja mein Weinberg für ein Jahr, und hab da mitgeholfen. Und hab mich dadurch in die Winzerei verliebt." Walter Moßner

Winzer-Schnupperkurse seit 2006

Nachdem das Jahr um war, rückte diese Liebe aber erst einmal in weite Ferne, denn allein pachtet man nicht einfach mal so einen Weinberg. Moßner dachte nach und machte sich auf die Suche nach Gleichgesinnten. Und siehe da, seine Begeisterung war ansteckend. Seit 2006 zieht es Jahr für Jahr Wein-Interessierte wie Gabriele Baumann und Christine Meier für einen Winzer-Schnupperkurs zum "Erlebnis Weinberg".

"Im Prinzip sind es sechs Haupttermine. Immer samstags um 10 Uhr treffen wir uns im Weingut, dann sind wir bis zum mittleren Mittag im Weinberg unterwegs, zwischendurch machen wir ein kleines Essen im Weinberg und trinken vielleicht auch ein paar Gläser Wein dazu." Gabriele Baumann und Christine Meier

Immer weniger Helfer auf dem Weinberg

Das Weingut der Familie Langer in Volkach. In diesem Jahr findet der Kurs auf dem Weingut der Familie Langer in Volkach statt. Winzermeister Winfried Langer leitet den Betrieb in fünfter Generation, kann den Laienwinzern also jede Menge Wissen und Erfahrung an die Hand geben. Er war von sich aus an den Fürther Veranstalter Moßner herangetreten, weil er die Idee gut fand. Dahinter steht vermutlich auch ein gewisser Druck, sich neu zu orientieren. Früher, erzählt Langer, hätte es viel mehr Helfer, vor allem Frauen gegeben, die sich auf dem Weinberg ein bisschen Geld dazuverdienen wollten.

"Aber die Generation stirbt offenbar auch grade aus, was man so mitkriegt. Das sind Nebenerwerbler, die in der Regel bei der Winzergenossenschaft angeschlossen sind, und was man da so mitkriegt, da hören die Leute immer mehr auf." Winfried Langer, Winzermeister

Einen vollwertigen Ersatz für die semiprofessionellen Helfer kann die Erlebnisgruppe Weinberg um Walter Moßner nicht bieten, dafür verpflichtet sich jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin, der Winzerei 90 Flaschen Wein abzukaufen – auf Wunsch auch mit personalisiertem Etikett. Und so ein edler Traubensaft, bei dem man selbst Hand angelegt hat, schmeckt natürlich gleich nochmal so gut. Bis es soweit ist müssen sich die Hobbywinzer allerdings in Geduld üben. Denn ein guter Wein will vor allem eines: erst einmal ruhen.