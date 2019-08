Erinnerungen der Deutschen Hollywood-Journalistin Frances Schoenberger Warum man Woodstock nicht wiederholen

Man sagt, sie habe das best gefüllte Telefonbuch in Hollywood. Frances Schoenberger hat sie alle interviewt von Clint Eastwood bis John Lennon, David Bowie bis Billy Wilder, Nastassja Kinski bis Johnny Depp. Kurz nach ihrer Auswanderung nach Amerika war sie im August 1969 auch Teilnehmerin des legendären Woodstock Festivals.

Frances Schoenenberger, guten Morgen nach Los Angeles. Warum sind Sie quasi als erste Amtshandlung in den USA 1969 gleich nach Woodstock gefahren ?

Frances Schoenenberger: Ich kam am 15. Juli an. Es war heiß und schwül, Wolkenkratzer in New York, ich war noch nie in Amerika, ich dachte so ist Amerika. All die Klischees und eine Kollegin von mir die hatte ein Haus in der Gegend außerhalb New York und die hatte Tickets für Woodstock und die hat mich mitgenommen.

Ließ sich da schon absehen, dass das ein ganz besonderes Event werden würde ?

Mit 23 Jahren geht Frances Schoenberger in die USA. Dort lernt sie Star-Journalist Will Tremper kennen, der ihr Mentor wird.

Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nee auch anschließend nicht. Es hat viel länger gedauert bis Woodstock als Besonderes beachtet wurde.

Das heißt, während sie dann da waren, das hieß ja Three Days of Music and Peace. Hatten Sie gar nicht den Eindruck, dass das so etwas Besonderes sein würde ?

Nee, man hatte viele Schwierigkeiten: erst mal, wo kommt das Essen her. Was ich mich am meisten erinnere, ist eigentlich dieser Regen-Sturm und dann im Schlamm sein und nie wissen, wer auf der Bühne ist und wie lange wird es wieder dauern. Es war auch ganz schön anstrengend und ich war ja neu in Amerika und saß da, wie ein ängstliches Huhn. Und ich habe auch keine Drogen genommen, dachte nur, oh die Amerikaner sind alle so freundlich, die gefallen mir. Das einzige war halt Leute die schlechte LSD-Trips gehabt haben.

Haben Sie im Freien geschlafen oder in einem Zelt?

Nee, im Freien geschlafen. Ich war nur einen Tag da, aber meine Freundin hatte ja ein Haus in der Nähe und muss ehrlich sagen, mir reichte ein Tag.

Welche Rolle hat denn an diesem einen Tag die Musik gespielt ? Ich meine das wird ja heute geradezu überhöht. Da sind alle Stars der damaligen Zeit aufgetreten. Haben Sie überhaupt Konzentration gehabt für die Musik?

Sein Auftritt machte den Folk-Sänger Richie Havens über Nacht berühmt. Am 15. August 1969 um 17.07 Uhr eröffnete er das Festival.

Ja, die war weit weg und ich kann mich schon an Richie Havens erinnern, dem dann die Musik ausging. Immer wieder hat er „Freedom, Freedom“ gesungen einfach immer das Gleiche. Und ich kann mich erinnern, dass plötzlich überhaupt keine Musiker da waren. Die haben ja auch Schwierigkeiten gehabt, reinzukommen wegen dem Stau. Jimi Hendrix ist sogar per Anhalter gefahren und hat dann angerufen und gesagt: könnt ihr mir nicht ein Hubschrauber schicken, ich komme nicht weiter. Ich kann mich auch erinnern, als plötzlich ein indischer Guru mit so einer Piepser- Stimme auf der Bühne war und „Peace“ gepredigt hat. Der war auch nicht geplant. Der hat nur die Veranstalter gefragt, ich würde gerne mit dem Publikum sprechen und die waren dankbar, dass sie endlich wieder jemand auf der Bühne hatten. „The Who“ zum Beispiel, die wollten überhaupt nicht auftreten, bevor sie nicht Bargeld hatten. Also musste da irgendwie ein Banker in der Nacht aufgeweckt werden und Bargeld locker machen.

Das heißt, da hat es durchaus auch Konflikte gegeben?

Chaos, ich würde gar nicht sagen Konflikt, totales Chaos. Aber es war halt auch dieser Regen-Sturm, dieses im Schlamms sein und rutscht die Bühne jetzt diesen kleinen Hügel runter. Was ist mit der Elektrizität. Es gab halt Hindernisse.

Woodstock, Frau Schoenberger ist ja in die kollektive Erinnerung der ganzen Welt eingegangen. Sie haben gesagt das war eigentlich überhaupt nicht abzusehen und auch noch nicht so zu spüren. Hat da eine Verklärung stattgefunden ?

Nee, diesen Sommer hat sich ja einiges getan in Amerika. Da sind zum Beispiel auch die Manson-Mörder; Ich erinnere mich an Chappaquiddick, Teddy Kennedy, der da irgendwie betrunken im Fluss oder was gefahren ist und eine Sekretärin dabei umgekommen ist. Es war ein sehr heißer Sommer. Es war ja auch die Mondlandung und Woodstock und dann schön langsam war der Frieden vorbei. Und je mehr Zeit vergeht, desto mehr feiert man Woodstock, vielleicht auch weil wir gerade in so einer komplizierten Zeit leben. Wo jeder den anderen angreift. Ich glaube das ist so eine Sehnsucht, Woodstock ist mittlerweile eine Sehnsucht geworden.

Das Woodstock Revival ist abgesagt worden. Glauben Sie, dass man sowas überhaupt noch mal wieder aufleben lassen kann ?

Ich finde man kann solche Dinge nicht wiederholen. Es war nicht geplant. Woodstock, so wie es stattgefunden hat, war es nicht geplant und nur deswegen ist es was Besonderes.