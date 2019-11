Bayern 2 präsentiert Erdmöbel

So sicher wie am 24.12. Heiligabend gefeiert wird, so sicher kommen Erdmöbel kurz davor auf Tour. Dieses Jahr wird die Band um Sänger Markus Berges drei Tage vor Weihnachten in München live auf der Bühne stehen.

Samstag, 21. Dezember 2019, 20:00 Uhr Veranstaltungsort: München, Strom

Weihnachten mit Erdmöbel, das ist mittlerweile zu einer schönen Tradition geworden. Das besondere Verhältnis der Band zu Christbaum und Lametta zelebrieren die Kölner jedes Jahr mit eigenen Songs und einer Tour.

Deutschsprachiger Indie-Pop seit 1995

Erdmöbel formierten sich aus den Bands The Coffins (Englisch für "Sarg") und den Flying Toasters Anfang der 90er. Damals nannten sie sich Frying Time und spielten noch Songs in englischer Sprache, die Multiinstrumentalist Ekki Maas schrieb. Erst 1995 wurde mit der Unbennung zu Erdmöbel auch deutsch getextet - das übernahm sodann Sänger Markus Berges. Ein Glücksgriff für die Band. Berges Gefühl für die deutsche Sprache ist poetisch und gleichzeitig abstrakt – eine Songzeile von Erdmöbel kann man tagelang interpretieren und die nächste geht dann urplötzlich mitten ins Herz.

Cover des aktuellen Erdmöbel-Albums "Hinweise zum Gebrauch"

Schon allein die Songtitel sprechen sowohl für Humor, Fantasie als auch Poesie: "In den Schuhen von Audrey Hepburn", "Wort ist das falsche Wort", oder "Was ich an deinem Nachthemd schätze". Diese Fähigkeiten haben Erdmöbel auch in ihren alljährlichen, meist weihnachtlich anmutenden Jahresabschlusssong gesteckt, der irgendwann feste Tradition war. Daraus entwickelt sich 2014 die Idee zum Weihnachtsalbum "Geschenk" – und weiter zu einer Tour.

Das etwas andere Last Christmas-Cover

Wir freuen uns auf das legendäre Wham-Cover zu "Last Christmas" ("Weihnachten ist mir doch egal, ich bin drei Karat Kaugummi Automat") oder die besinnliche Version ihres Hits "Russischbrot". Musikalisch könnten Erdmöbel perfekt als Band von Komponist Burt Bacharach durchgehen. Motown, Bossa-Nova, der Pop der 60er-Jahre, Posaune, Querflöte, Orgel und Klavier. Nach über 20 Jahren Bandgeschichte sind Ekki Maas, Markus Berges, Wolfgang Proppe an den Keyboards und Christian Wübbe an den Drums auch perfekt eingespielt.

Bayern 2 präsentiert Erdmöbel am 21. Dezember im Münchner Strom. Um es mit dem Namen ihres hauseigenen Labels zu sagen: Jippie!

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. erdmöbel: es war helllichte nacht