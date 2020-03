Probleme im System Entzündungen der Gallenblase und der Bauchspeicheldrüse

Gallensteine – per se noch kein Grund zur Panik

50 Prozent der Bevölkerung haben Gallensteine.

"Viele Menschen sind 'steinreich', ohne davon zu wissen." Prof. Julia Mayerle

Nur bei einem kleinen Prozentsatz der Betroffenen machen Gallensteine Beschwerden. Dann jedoch können sie sehr unangenehm sein.

Die Gallenblasenentzündung – mögliche Folgen 1

Wenn sich ein Stein in den ductus cysticus (den Gang von der Leber zur Gallenblase) setzt und die Galle nicht mehr abfließen kann, kann es zu einer Entzündung der Gallenblase kommen.

"Dann kommt es eventuell zu einem Stau und dadurch zu einer Entzündungsreaktion. Wenn sich die Gallenblase einmal entzündet hat, sollte man sie einer Operation entfernen. Das ist ein kleiner Eingriff mit wenig Komplikationen, der auch hinterher wenig Probleme macht. Aber wenn es ganz dramatisch wird, kommt es zu einem Durchbruch der Gallenblase. Dann fließt Gallenflüssigkeit in den Bauchraum. Behandelt wird mit Antibiotika oder einer Operation." Prof. Julia Mayerle

In der Gallenblase befindet sich das Reservoir der Galle. Muss die Gallenblase operativ entfernt werden, versorgt die Leber den Zwölffingerdarm direkt über den Hauptgallengang. Der Körper gewöhnt sich innerhalb weniger Wochen daran, dass die Gallenblase fehlt. Direkt nach der Operation können milde Durchfälle auftreten.

Die Gallenkolik – mögliche Folgen 2

Auch wenn er keine Entzündung der Gallenblase ausgelöst hat, kann der Gallenstein in den großen Gallengang wandern und den gemeinsamen Ausführungsgang an der Papille verlegen (den Schließmuskel vor dem Durchtritt in den Zwölffingerdarm).

"Dann werden die Betroffenen von Kolik-artigen Schmerzen geplagt. Möglicherweise verschließt er den Zugang zum Zwölffingerdarm. Mit dem Ergebnis, dass die Galle zurückgestaut wird in die Leber." Prof. Julia Mayerle

Zum einen wird damit kein Galle-Sekret zur Fett-Verdauung mehr zur Verfügung gestellt. Gefürchtet aber ist dann besonders eine Entzündung der Gallenwege – mit der möglichen Komplikation einer Blutvergiftung.

Die Pankreatitis – mögliche Folgen 3

Da der Gang, über den Verdauungssekret von der Bauchspeicheldrüse zum Zwölffingerdarm transportiert wird, an derselben Stelle in diesen Darmtrakt mündet wie der Hauptgallengang, gibt es hier möglicherweise nicht nur einen Aufstau des Gallensekrets durch Gallensteine, sondern ebenfalls einen Aufstau des Bauchspeicheldrüsensekretes zurück in die Pankreasgänge. Die Bauchspeicheldrüse entzündet sich dann, und der Patient klagt über akute Schmerzen. Es liegt eine - im Fachjargon - akute Pankreatitis vor.

"Der Grund ist: Die Enzyme werden in der Bauchspeicheldrüse aktiviert und nicht erst im Zwölffingerdarm, zerstören also selbst Gewebe der Bauchspeicheldrüse. Auch hier gilt: Der Gallenstein muss beseitigt werden, um den Verschluss zu beheben. Ansonsten wird die Bauchspeicheldrüsenentzündung durch den Selbstverdau weiter unterhalten." Prof. Julia Mayerle

30-35 Prozent der Pankreatitis-Fälle sind ausgelöst durch Gallensteine. Andere Ursachen sind übermäßiger Alkoholgenuss und seltener genetische Ursachen.

"Wenn zum Alkohol auch noch Rauchen dazukommt, ist das besonders ungünstig und führt dann häufiger zu einer chronischen Entzündung." Prof. Julia Mayerle

Ist die Pankreatitis in jedem Fall heilbar?

80 Prozent der Verläufe einer Bauchspeicheldrüsenentzündung sind mild und zeigen kein Organversagen. Die Patienten werden nach drei bis vier Tagen aus dem Krankenhaus entlassen. In den wenigen schweren Fällen kann es allerdings zum Organversagen kommen.

"Wir haben leider noch keine Möglichkeiten, die Prozesse der Selbstverdauung direkt zu unterbinden und so die Entzündungsreaktion der Bauchspeicheldrüse aufzuhalten - der Verlauf ist wie eine Kettenreaktion. Denn die Enzyme können sich gegenseitig aktivieren." Prof. Julia Mayerle

Eine kausale Therapie gibt es bislang nicht. Man kann also nicht die Ursachen dieser Entzündungsreaktionen behandeln wie man sie beispielweise bei einer bakteriellen Infektion mit einem Antibiotikum angehen kann.