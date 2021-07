Entspannung in der Küche: Revolutionäre bayerische Haushaltshilfen

"Ich kann mich erinnern: da gab es ein Waschhaus. Und meine Mutter hat das mit anderen Frauen angeschürt. Das muss so 1965 gewesen sein. Es war brühheiß in dem Raum, 40 Grad bestimmt, da lief der Schweiß in Strömen. Dann das Herausfischen der Wäsche und das Spülen in weiteren Unmengen kalten Wassers. Das Auswringen geschah noch mit der Hand, später gab es dann so eine elektrische Trommelschleuder. Das sparte schon mal viel Kraft. Und dann wurde die Wäsche auf der Wiese auf die Wäscheleine gehängt. Damit die Bettlaken nicht ins Gras hingen, wurde die Leine dann mit langen Latten, die oben eine Kerbe hatten, nach oben geschoben und abgestützt."