Entnazifizierung der Buchstabiertafel Warum wir ab sofort "S wie Samuel" sagen sollten

Heinrich, Anton, Richard, Paula, Richard, Anton, Theodor, Heinrich: Wer nur die Anfangsbuchstaben der Vornamen nimmt, der weiß, wie sich mein - zugegeben etwas komplizierter - Nachname schreibt. Sie gehören zum ABC der offiziellen Buchstabiertafel. In der Weimarer Zeit wurde sie eingeführt, aber ab 1933 wie so vieles nazifiziert. Jüdische Namen wie David oder Nathan wurden ersetzt durch Dora und Nordpol. Und diese Buchstabiertafel gilt fast unverändert bis heute.

Aber nicht mehr lange. Denn Michael Blume will sich damit nicht abfinden. Der Antisemitismusbeauftragte von Baden-Württemberg hat einen Brief an das zuständige DIN geschrieben, das Deutsche Institut für Normung. Mit Erfolg: Die Buchstabiertafel wird überarbeitet.

Herzlichen Glückwunsch, Herr Blume! Wann ist Ihnen aufgefallen, dass da immer noch jüdische Namen nicht vorkommen, die in der Weimarer Verfassung genannt werden?

Als ich mein Buch geschrieben habe "Warum der Antisemitismus uns alle bedroht". Da hab ich mir einfach angeschaut, wo gibt es denn überhaupt noch solche weiter wirkenden Traditionen. Und das war schon ein heilsamer Schock, dass man dann merkt, ich wusste das ja auch selbst gar nicht. Da kann man einen Doktor in Religionswissenschaft haben und trotzdem "N wie Nordpol" sagen, und weiß gar nicht, dass dahinter die Nazi-Mythologie steht, dass die Arier angeblich vom Nordpol gekommen sind. Nordpol ist nicht einmal ein Name, aber sie haben Nathan dafür rausgeschmissen. Und das habe ich dann aufgeschrieben und gesagt: Also, wenn ich irgendwann die Möglichkeit habe, möchte ich das ändern.

Können Sie sich erklären, warum das nicht früher jemandem aufgefallen ist?

Es sind vereinzelte Zeitungsartikel erschienen, immer mal wieder hat das jemand gemerkt, Historiker oder Journalistinnen. Aber so richtig ist es niemand angegangen. Ich glaube, das liegt daran, weil das natürlich auch immer so eine Sache ist: Wer wendet sich an ein Deutsches Institut für Normung? Da ist vielleicht auch eine gewisse Beißhemmung da. Und da habe ich mir einfach gedacht, ich habe doch den Auftrag vom Landtag, von der Regierung, gegen Antisemitismus anzukämpfen. Also kämpfe ich eben auch dort. Und die Rückmeldung: Natürlich gibt es jede Menge Hass. Aber die allermeisten Menschen reagieren sehr positiv. Die sagen, Mensch, das ist aber interessant und das habe ich ja gar nicht gewusst. Und das ist doch schon die halbe Miete.

Und jetzt sitzen Sie in der Kommission. Wie soll denn die Buchstabiertafel künftig einmal aussehen?

Es war natürlich die Frage, ob man die Namen schlicht repariert. Aber das wäre sehr schwierig gewesen. Wir hätten ja zur Hälfte weibliche Namen finden müssen. Man hätte dann auch noch etwa türkische, russische, polnische Namen nehmen müssen. Also wo will man aufhören? Wie kriegt man so eine Namens-Tabelle hin? Da gab es die Möglichkeit, dass man sagt, wir nehmen das sogenannte Nato-Alphabet: Charlie, Foxtrott, Zulu. Man kennt das aus Filmen, aber das klingt dann sehr militärisch. Und das hat natürlich keinerlei Bezug mehr zur Region. Und ein sehr schöner Vorschlag lautete, dass man doch vielleicht Städtenamen nehmen könnte. Also "M wie München" zum Beispiel. Also das wäre quasi dort, wo wir leben, wo wir auch eine gemeinsame Zukunft haben, egal welche Religion, Hautfarbe, welches Geschlecht wir haben. Und dann habe ich gesagt, das ist ein guter Vorschlag, den sollte man diskutieren. Aber lassen wir bitte bis dahin nicht zu, dass die Nazis das letzte Wort haben. Lassen sie uns vorschlagen, dass bis dahin die Weimarer Tabelle von 1926 wieder gilt und der Nazi-Eingriff rückgängig gemacht wird. Und dieser Empfehlung haben sich die Kolleginnen und Kollegen angeschlossen.

Das heißt, wir müssen dann ab heute sozusagen wieder den Nathan und den David buchstabieren?

Ich würde sagen, Sie dürfen! Das ist ja das Schöne, das ist kein Zwang. Es ist quasi ein Vorschlag, eine Empfehlung. Und wenn man sich einmal darüber Gedanken gemacht hat, was für ein wertvoller Name Nathan eigentlich ist. Den haben wir in der Bibel. Das ist der Prophet, der den König in die Schranken weist, die Trennung von Kirche und Staat, würden wir das heute nennen, Gewaltenteilung. Dann ist da natürlich Nathan der Weise von Lessing. Dann hat es sich schon gelohnt, wenn man einmal darüber nachgedacht hat. Und ich darf alle Hörerinnen und Hörer beruhigen. Auch mir rutscht manchmal noch der Siegfried raus statt Samuel. Wir sind alle Menschen. Aber es hindert uns ja keiner dran, jeden Tag ein Stück weiter zu gehen.

Jetzt könnte man sagen, das ist doch nur eine Buchstabiertafel. Aber für Sie, das hat man schon herausgehört, hat sie mehr Bedeutung.

Ja, wir gliedern unsere ganze Realität durch Sprache und das meiste ist unbewusst, gerade auch das Alphabet. Das Alphabet ist das, was das Judentum ausgezeichnet hat. Das Judentum war die erste Religion des Alphabetes. Nach "Alefbet", also den ersten beiden hebräischen Buchstaben, nennen wir das Alphabet bis heute. Und dass zum Beispiel der Sohn eines Zimmermanns namens Jesus da quasi lesen und schreiben lernen konnte - so gut, dass er im Tempel drei Tage mit den Schriftgelehrten nerden konnte - das ist etwas. Das konnte es damals nur im Judentum in Israel geben, weil es eben die erste alphabetisierte Religion war. Und wir leben alle davon. Das ist die Grundlage unserer Kultur. Die Bibel, der Koran, das Grundgesetz, das ist alles in Alphabetschrift. Und deswegen denke ich schon, dass man unserer Sprache und unserem Alphabet auch eine gewisse Würde und Wertschätzung entgegenbringen darf.