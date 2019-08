Christiane Raabe, Internationale Jugendbibliothek "Enid Blyton ist einfach ein Kind ihrer Zeit"

radioWelt: "Hanni und Nanni" oder auch "Dolly", da geht es um Mädchenfreundschaften, um Streiche und um Internatsgeschichten. Wie sind denn die typischen Mädchen bei Enid Blyton?

Christiane Raabe: Die Mädchen kommen in der Regel aus guten Familien, haben große Freiräume in den Internaten und müssen sich auch immer diesen Ordnungen anpassen. Aber innerhalb dieses Rahmens sind sie frech, aufmüpfig, aber eben immer in geordneten Verhältnissen. Ich glaube, dass sich Kinder mit diesen Figuren sehr stark identifizieren können.

radioWelt: Nun gibt es die literarischen Kritiker, die sagen: Dieses Mädchenbild ist total simpel. Stimmt das?

Christiane Raabe: Das ist simpel, insofern als es da keine Brüche gibt, keine Probleme mit Armut und keine Form von Krankheit, Streit oder Gewalt. Es ist schon eine heile Ersatzwelt, in denen diese Kinder sich bewegen. Gleichwohl ist dieser Kosmos sehr spannend gestaltet und so haben - aller Kritik zum Trotz - eigentlich die jugendlichen Leser Enid Blyton immer zum Erfolg verholfen, während die Erwachsenen sie immer kritisiert haben und versucht, sie aus den Bücherregalen zu vertreiben. Das ist aber bis heute nicht gelungen.

"Enid Blytons Figuren haben ein hohes Identifikationspotential"

radioWelt: Nun wissen ja alle, auch die jugendlichen Leser, dass das Ganze Fiktion ist und keine Wirklichkeit. Inwieweit glauben Sie, dass diese Figuren ihre Leser oder Leserinnen beeinflussen?

Christiane Raabe: Ich glaube, dass eine Figur wie zum Beispiel George oder Georgina, das ist dieses Mädchen bei den fünf Freunden, das eigentlich kein Mädchen sondern ein Junge sein möchte, ein enorm hohes Identifikationspotenzial hat für Mädchen, die aus ihren Rollen ausbrechen wollen. Als Kind fand ich dieses Mädchen großartig, es hat mir einfach eine Form von Freiheit vorgelebt, die ich verstehen konnte. Und dieses große Identifikationspotenzial fand ich toll und ich denke, das ging sehr sehr vielen jungen Lesern so.

radioWelt: Enid Blyton hat einmal gesagt: Kritik von Leuten, die älter sind als zwölf, interessiere sie nicht. Heißt das mit zwölf ist Schluss?

Christiane Raabe: Nein, mit zwölf ist nicht Schluss. Das konnte sie sagen, weil sie erfolgreich war. Es birgt eine gewisse Arroganz, so etwas zu sagen, das ist klar und vor dem Hintergrund zu verstehen, dass Enid Blyton in den 50er und 60er Jahren in England massiv kritisiert wurde. Man versuchte ihre Literatur wirklich aus den Bibliotheken und aus den Schulen hinaus zu bekommen. Da hat sie wahrscheinlich ein bisschen bockig reagiert.

"Texte und Rollenbilder verändern sich"

radioWelt: Wir sind in der Gegenwart im Jahr 2018 und man achtet auf korrekte Sprache. Manche Verlage haben ihre Texte nachgebessert, manche sagen auch verschlimmbessert. Aus "Fünf Freunde und ein Zigeunermädchen" zum Beispiel wurde "Fünf Freunde und die wilde Jo". Ist das angemessen?

Christiane Raabe: Ich habe mit dieser der politischen Korrektheit geschuldeten Anpassung von Texten meine Probleme. Das passiert ja nicht nur bei Enid Blyton. Das Problem ist, dass man Kindern damit die Möglichkeit nimmt, zu verstehen, dass Texte sich verändern, dass Texte in einer bestimmten Zeit entstehen. Man muss wissen, dass Enid Blyton ihre Bücher in den 40er und 50er Jahren geschrieben hat und das war noch nicht die Zeit der Emanzipation. Enid Blyton ist einfach ein Kind ihrer Zeit.

Ich finde es sehr bedauerlich, dass man damit Kindern eine historische Dimension oder ein Bewusstsein dafür wegnimmt, dass sich Sprache verändert, einfach dadurch, dass sich Geschichten und auch Rollenbilder ändern. Man setzt ihnen im Grunde nur noch die Art von Kost vor, die man haben möchte. Und das ist für mich zutiefst didaktisch pädagogisch und da hab ich meine Probleme mit.

radioWelt: Muss man Kindern also heute die Enid Blyton von damals erklären, muss man die Texte gemeinsam lesen?

Christiane Raabe: Nein, wir sind ja auch mit Enid Blyton groß geworden und keine Rassisten oder Sexisten geworden. Kinder stellen Fragen. Die Bücher haben ein unglaubliches Suchtpotenzial und Kinder lesen sie nicht in der Art wie wir das tun. Und wenn sie Fragen haben, werden sie diese Fragen stellen und dann sind Eltern oder auch Lehrer dafür da, sie zu beantworten.

"Kinder in Enid Blytons Geschichten haben sehr viel Freiheit"

radioWelt: Nun gibt es ja heutzutage eine Vielzahl von Medien und Medien-Zugängen auch für Kinder und Jugendliche. Sind "Hanni und Nanni" oder "Die fünf Freunde" noch zeitgemäß?

Christiane Raabe: Das sind Märchenwelten. Man muss wissen, dass Enid Blyton diese Geschichte auch gegen die Märchentradition geschrieben hat, und doch sind es märchenhafte Welten. Warum müssen Kinder heutzutage mit den ganzen Härten der Realität grundsätzlich bekannt gemacht werden? Das Tolle bei diesen Geschichten ist ja, dass die Kinder eine große Freiheit haben, Freiräume, relativ unkontrolliert von den Erwachsenen. Und diese Form von Freiheit wird Kindern heute oft genommen, wenn sie heute oft sehr behütet und kontrolliert aufwachsen. Insofern glaube ich, dass Kinder immer noch sehr sehr viel Freude an diesen Büchern haben können und sie werden ja auch noch gelesen. Das spricht dafür.