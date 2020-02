Vor Ort gestalten Engagieren Sie sich in der Kommunalpolitik?

Wer wird in den kommenden sechs Jahren die Politik vor Ort bestimmen? Das klärt sich bald: Insgesamt werden am 15. März in Bayern knapp 40.000 Stadt-, Gemeinde-, sowie Landkreisräte, Bürgermeister und Landräte gewählt. Wäre ein solches Amt etwas für Sie?

Wer kommt in den Gemeinderat? Wer wird neue Bürgermeisterin? Setzt sich der alte Landrat noch einmal durch? Fragen wie diese klären sich in wenigen Wochen: In den bayerischen Städten, Gemeinden und Kreisen finden am 15. März 2020 Kommunalwahlen statt.

Der Wahlzettel ist in einigen Gemeinden recht umfangreich, aber die wichtigsten Regeln wirken nur auf den ersten Blick kompliziert. "In Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern kann der Gemeinderat berufsmäßige Gemeinderatsmitglieder wählen", heißt es in der Gemeindeordnung. Viele Gemeinderatsmitglieder sind allerdings ehrenamtlich. Das gilt auch für viele Bürgermeister. Nicht immer ist ein solches Amt einfach - eine steigende Zahl von Kommunalpolitikern sieht sich mit Hass und Hetze konfrontiert.

Was reizt Sie an der Kommunalpolitik?

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und in ARD-alpha hat gefragt: Engagieren Sie sich in der Kommunalpolitik? Was bedeutet Ihnen die Arbeit? Was lässt sich vor Ort bewegen?

Die Gäste im Tagesgespräch bei Moderator Stefan Parrisius:

Martina Hammerl , Bürgermeisterkandidatin der CSU in Ergolding in Niederbayern

Udo Feldinger , seit 2008 ehrenamtlicher Stadtrat der SPD in Würzburg

, seit 2008 ehrenamtlicher Stadtrat der SPD in Würzburg Lucia Fischer, Bürgermeisterkandidatin "ÖDP/Aktive Bürger*innen" in Legau im Landkreis Unterallgäu

Der perfekte Bürgermeister - auch nur ein Mensch?

Was zeichnet einen guten Bürgermeister aus? Viele sind im Grunde sieben Tage die Woche im Dienst: Tagsüber im Rathaus, abends Versammlungen in Vereinen, am Wochenende Feiern und Feste. Und auch sonst erwarten die Bürger, dass der Bürgermeister immer ansprechbar ist für ihre Sorgen und Nöte.