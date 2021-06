Energielieferant für die Zukunft Welche Chancen liegen im Wasserstoff?

Was meinen Sie? Wo könnte der Einsatz von Wasserstoff tatsächlich sinnvoll sein? Nur in der energieintensiven Schwerindustrie? Oder zum Beispiel auch im Individualverkehr? Wäre ein Wasserstoffauto für Sie vorstellbar? In welchen Bereichen könnte Wasserstoff eine Schlüsselrolle spielen - und was fehlt dem grünen Wasserstoff noch zum Durchbruch?