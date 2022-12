Ende der Welt - Die tägliche Glosse Wunschverzettelung

Wer in Deutschland an Beschleunigung im Zusammenhang mit Schienenfahrzeugen glaubt, der glaubt auch an den Weihnachtsmann. Und die Wunschzettelpoesie wurde dort wirklich auf die Spitze getrieben: Ganz oben auf der Liste steht die Elektrifizierung der Franken-Sachsen-Magistrale. Donnerwetter, das erinnert mich allein sprachlich an den Bau der Baikal-Amur-Magistrale in der Sowjetunion Mitte der 70er Jahre – 3800 Kilometer durchs unwirtliche Sibirien, in anderthalb Dekaden fertiggestellt.