Ende der Welt - Die tägliche Glosse Wundersame Inselvermehrung

Alles wird immer weniger: Weniger Tierarten, weniger Regenwald, mancherorts sogar weniger Trinkwasser oder weniger Sand. Wir verbraten so viele Ressourcen, als hätten wir noch einen Planeten in Reserve. Da ist es doch mal schön, wenn mal mehr Natur da ist, als gedacht. In Japan wurden kürzlich nach längerer Zeit mal wieder alle Inseln gezählt, die man hat. Und siehe da: Es waren mehr als doppelt so viele, als 35 Jahre zuvor: Statt knapp 7.000 über 14.000 Inseln! Dabei sind schon 7.000 Inseln eine beeindruckende Zahl. Die kennt man nicht alle. Hokkaido ist auch hierzulande ein Begriff, aber eher wegen der Kürbisse. Dass sich die durch gezielte Zucht vermehren, ist ja bekannt. Aber Inseln?