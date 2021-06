Ende der Welt - Die tägliche Glosse Winterkorn

VW bleibt sich wenigstens treu. Sie zahlen den Geschädigten im Diesel-Skandal so gut wie nix, sie verlangen dafür aber auch von den Managern so gut wie nix, weniger als ein Prozent der Schadenssumme und das meiste davon zahlt dann auch noch deren Versicherung. Das ist doch mal eine klare, geradlinige Firmenpolitik, nach innen wie nach außen. Das schafft vertrauen. Und wie hieß es doch gleich in der VW-Werbung: Es läuft und läuft und läuft… oder so ähnlich. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Von: Helmut Schleich