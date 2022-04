Ende der Welt - Die tägliche Glosse Windräder für Bayern

Wie hat einst Fredl Fesl gesungen? „Ein Auto das nicht fährt, das ist sein Geld nicht wert!“ Ganz ähnlich verhält es sich ja beim Windrad. Ein Windrad, das sich nicht dreht, das ist überhaupt gar nichts wert. Also außer vielleicht symbolisch, nach dem Motto, „schaut her, wir würden gerne alles richtig machen, aber leider ist uns Aiolos, der Windgott nicht gnädig.“

Nichtsdestotrotz hat sich jetzt auch die CSU für deutlich mehr Windräder in Bayern ausgesprochen. Dort, wo sie nicht stören: In Industriegebieten, Wäldern und auf Truppenübungsplätzen. Die Vögel und Fledermäuse hat man vorsorglich nicht gefragt, denn das weiß man in Bayern spätestens seit dem großen Reisbacher Politphilosophen Erwin Huber: Wer den Sumpf trockenlegen will, der darf nicht die Frösche fragen.